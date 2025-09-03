Actualidad informativa
Coco y Pepe llenarán la plaza Mayor de Trujillo de música y diversión
La cita está prevista a las nueve de la noche, con entrada gratuita
La plaza Mayor de Trujillo se convertirá este miércoles, día 3, en un escenario pensado para los más pequeños con la representación del espectáculo infantil ‘Las aventuras de Coco y Pepe’, enmarcado en el conocido universo de Cantajuego.
La cita está prevista a las nueve de la noche y la entrada será gratuita, lo que permitirá a las familias vecinas y visitantes disfrutar de un evento que combina música, juegos y personajes entrañables, como los protagonistas de la propuesta.
Dicho espectáculo forma parte de las actividades infantiles programadas por el consistorio trujillano, con motivo de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Victoria. A él se suman marionetas, castillos hinchables o juegos acuáticos.
