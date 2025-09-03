Coco y Pepe llenarán la plaza Mayor de Trujillo de música y diversión

La plaza Mayor de Trujillo se convertirá este miércoles, día 3, en un escenario pensado para los más pequeños con la representación del espectáculo infantil ‘Las aventuras de Coco y Pepe’, enmarcado en el conocido universo de Cantajuego.

La cita está prevista a las nueve de la noche y la entrada será gratuita, lo que permitirá a las familias vecinas y visitantes disfrutar de un evento que combina música, juegos y personajes entrañables, como los protagonistas de la propuesta.

Dicho espectáculo forma parte de las actividades infantiles programadas por el consistorio trujillano, con motivo de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Victoria. A él se suman marionetas, castillos hinchables o juegos acuáticos.