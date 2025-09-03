Aniversario de la coronación canónica
Montánchez recibe a su patrona y la devoción continúa: la exposición sobre los 75 años de su coronación sigue abierta
La procesión de bajada, celebrada el 2 de septiembre, fue uno de los actos centrales de las fiestas, aunque la riqueza patrimonial, artística y espiritual que rodea a la advocación mariana aún puede redescubrirse gracias a la muestra situada en el Museo de Casa de las Nogales
J. M.
Montánchez engalanó sus calles con motivo del 75 aniversario de la coronación canónica de su patrona, la Virgen de la Consolación del Castillo. Ayer, 2 de septiembre, la localidad celebró uno de los actos centrales de las fiestas locales: la procesión de bajada de la imagen mariana.
A la cita acudieron diferentes personalidades, entre ellas Jesús Pulido Arriero, obispo de Coria-Cáceres; María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura; Antonia Molina, diputada de la Diputación de Cáceres y delegada de Igualdad; Joaquín Plana, el alcalde de Montánchez; y Carlos Piñero, párroco local.
Exposición
Aunque la bajada es uno de los actos centrales, los interesados todavía pueden descubrir la riqueza patrimonial, artística y espiritual que rodea a la Virgen de la Consolación del Castillo gracias a la exposición '75 años coronada, siglos de devoción'. La muestra, que conjuga fe, arte y tecnología, se encuentra en el Museo de Casa de las Nogales y permanecerá abierta hasta el 14 de septiembre.
Recursos de la muestra
"Con un enfoque completamente innovador, esta exposición no solo revive el pasado, sino que lo proyecta hacia el futuro a través de experiencias inmersivas y contenidos digitales pioneros", trasladan desde la organización.
Los interesados que acudan a exposición podrán contemplar "gran parte" del patrimonio de la Cofradía Virgen del Castillo, la recreación digital de la pintura de cómo Antonio Lucenqui pintó la cúpula de la ermita en 1804, el escaneado 3D en millones de puntos de la talla de la advocación mariana y de su ermita, audioguías interactivas con traducciones al inglés, francés y alemán, así como la restauración del manto de los ángeles (1911), pieza central del ajuar de la virgen.
