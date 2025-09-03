Montánchez anuncia el grupo que sustituirá a Camela: tiene cinco discos de oro

Montánchez no quiere que la música se detenga. Por ello, tras comunicar la cancelación del concierto de Camela, la localidad cacereña ya tiene un grupo que ocupará su lugar sobre el escenario: Raya Real.

El grupo de Sevilla, que desde 1989 hace sonar el arte de sus sevillanas y rumbas, actuará en la plaza de España de la localidad cacereña este 5 de septiembre.

El concierto comenzará a las 23.30 horas, y desde ese momento se podrá disfrutar de temas de una agrupación que, según recogen en su página web, cuentan con 26 álbumes publicados, cinco discos de oro, uno de platino y doble platino. "Su éxito radica en su fórmula, recopilar las sevillanas de siempre, y enlazarlas de forma que todas las personas que la escuchen puedan cantarlas y bailarlas", destacan en su página oficial.

Raya Real / Redes Sociales de Raya Real

Motivo de la cancelación del concierto de Camela

El pasado martes, 2 de septiembre, la empresa organizadora del evento (Sinfonía de la Noche), trasladó que "todo continuaba según lo previsto" con respecto a la celebración del concierto de Camela y que, hasta el momento, "no se ha recibido ninguna comunicación oficial sobre la suspensión definitiva".

Sin embargo, pocas horas después, la sociedad limitada Producciones Charras comunicó que, a tenor del informe médico sobre el estado de salud de Dionisio Martín (cantante de Camela), se vieron obligados a suspender el concierto.

Cancelaciones por problemas de salud

El concierto de Montánchez no ha sido el único cancelado en estos meses. El pasado agosto, suspendieron también la cita en Plasencia por motivos de salud. Posteriormente, ocurrió lo mismo en Quintanar de la Orden (Toledo) y las fiestas de Elche (Alicante). Según señalaron diversos medios, atribuyeron sus problemas a una faringitis.