Trujillo abre una convocatoria para cuatro plazas de educadores infantiles

El Ayuntamiento de Trujillo ha aprobado la convocatoria para cubrir cuatro plazas para técnicos superiores en Educación Infantil, destinadas a las escuelas municipales Bambi y La Escuelina. La contratación se enmarca en el Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo 2025.

Dichas plazas tendrán una duración de doce meses y estarán dirigidas a personas desempleadas inscritas en el SEXPE, priorizando colectivos como parados de larga duración, menores de 30 años y mayores de 45. Ademá, se ecxige contar con titulación en Educación Infantil, entre otros requisitos.

El proceso de selección se desarrollará en varias fases. Así, el SEXPE realizará la preselección de candidatos, que deberán presentar la documentación pertinente ante el consistorio. Seguidamente, será un tribunal calificador del Ayuntamiento quien lleve a cabo la selección final, abriéndose un plazo para presentar reclamaciones.

El presupuesto asignado para estas contrataciones de esta convocatoria supera los 104.000 euros, según señala el informe de Intervención municipal.