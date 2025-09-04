Estos pueblos de Cáceres diseñan su Agenda 2030

El salón de plenos del palacio provincial de la Diputación de Cáceres acogió la jornada final de la Agenda 2030 Local, una proyecto que, a través de reuniones y formación, buscaba ayudar a municipios a desarrollar sus propias agendas.

La vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, explicó que esta iniciativa transfronteriza tiene como fin "capacitar, mejorar las capacidades y empoderar" a municipios para poder identificar las "necesidades" que hay en las localidades de cara la Agenda 2030 y poder diseñar su propia agenda, así como implantarla para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Aunque la jornada final se celebró este jueves, durante el desarrollo del proyecto se llevaron a cabo reuniones, talleres o formaciones, un diagnóstico del territorio. Con ello, han diseñado sus propias agendas sobre las necesidades teniendo en cuenta los ODS para "hacer que los territorios sean más justos, que tengan un desarrollo mucho más sostenible y que puedan afrontar los retos y desafíos presentes y futuro acorde a la Agenda 2030, de una forma colaborativa y en red tanto España como Portugal", detalló Gutiérrez.

Municipios participantes

A la cita estaban convocados 17 municipios de la provincia de Cáceres, tanto cercanos como más alejados a La Raya, entre ellos Acehúche, Aldeacentenera, Barrado, Bohonal de Ibor, Cedillo, Herrera de Alcántara, Herreruela, Madroñera, Mata de Alcántara, Millanes, Palomero, Piedras Albas, Santiago de Alcántara, Talaveruela de la Vera, Torremocha, Valdastillas y Valencia de Alcántara. Además, participan nueve socios en el programa, incluyendo la Universidad de Vigo, las diputaciones de Cáceres, Huelva y Pontevedra, así como las comunidades intermunicipales de Beira Baixa, do Baixo Alentejo y Alto Minho (Portugal)

La vicepresidenta subrayó que el proyecto sigue la metodología de trabajo elaborada por la Universidad de Vigo. El fin de la selección de municipios rayanos es la "colaboración en red y la similitud de necesidades en cuanto a los retos presentes y futuros y unas características comunes que comparte un territorio transfronterizo".

Herramientas

Este proyecto ha ofrecido, de una forma "colaborativa y con formación", ayuda para desarrollar sus propias agendas. "Esto es más que un documento, es una hoja de ruta para poder implantarla", expresó la diputada. Gutiérrez añadió que la Diputación de Cáceres puede brindarles seguimiento y ayudarles con planes extraordinarios que pueden destinarse a las distintas acciones que tengan diseñadas.

