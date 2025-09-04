La cita con las seis cuerdas celebra su primer lustro en Arroyo de la Luz

Tras la Feria de Septiembre, Arroyo de la Luz se prepara para su gran cita cultural: el Festival Internacional de Guitarra que este año celebra su primer lustro. Clases magistrales, campus de guitarra, conciertos los días 19 y 20 en Arroyo de la Luz y los días 26, 27 y 28 en Alcántara, Garrovillas y Brozas conforman la parte central de un programa que goza de una gran aceptación en el público. Además, la entrada es libre hasta completar el aforo.

El Festival Internacional de guitarra cuenta con la gestión de la Asociación de guitarra clásica de Extremadura Aguicex. Ella es la que se encarga del campus gratuito con profesores especializados, que se desarrolla durante todo el festival y para el que ya están asignadas todas las plazas.

El viernes 19 de septiembre a las ocho y media de la tarde actúa el Cuarteto Palatín con Deion Cho en el Corral de Comedias. El maestro Deion Cho ofrecerá un concierto con una primera parte de compositores barrocos como Robert de Viseé, Rameau, y Bach. Una segunda sección con canciones populares mexicanas de M.M. Ponce y catalanas de Miguel Llobet. Y por último y en compañía del flamante cuarteto Palatín (desde Sevilla) ofrecerán el maravilloso quinteto para guitarra y cuarteto de cuerdas Op. 143 de M. Castenuovo-Tedesco.

Ricardo Gallén

El sábado 20 de septiembre le toca el turno a Ricardo Gallén, considerado uno de los mejores guitarristas clásicos del mundo, tanto por su técnica y musicalidad, como por los programas que aborda. Lleva más de 25 años haciendo conciertos en Extremadura y jamás a repetido un programa de concierto Ofrecerá un precioso programa compuesto por: Suite Cavatina Alexandre Tansman, Variaciones a través de los siglos. Op.71. M. Castelnuovo-Tedesco, Suite compostelana de Federico Mompou y la Sonata Op. 61 de Joaquín Turina.

No obstante, uno de los platos fuertes del V Festival Internacional del Guitarra es el Concurso de Interpretación Juvenil ‘Ángel Iglesias’ . Las bases se encuentran en la web www.aguicex.com y el límite de edad para poder concursas es de 20 años.