El Espacio Digital de Trujillo retoma su actividad con un taller de IA y 3D

El Espacio Digital de Trujillo vuelve a abrir sus puertas tras el paréntesis veraniego y lo hace con un horario especial durante la semana de fiestas, que va de nueve a dos de la tarde. Además, a partir del martes, 10 de septiembre, arrancará con una nueva oferta de talleres prácticos dirigidos a la ciudadanía.

Uno de ellos será el curso de creación de contenidos digitales y uso práctico de la inteligencia artificial generativa, pensado para enseñar a crear sorprendentes imágenes con la ayuda de la IA. Se desarrollará en seis sesiones, de 9 a 11.30..

El segundo taller programado, bajo el título ‘Patrimonio en 3D’, acercará a los participantes a la impresión tridimensional, para dar vida a sus ideas. Comenzará el día 10, a las 12.