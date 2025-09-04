Acusan al gobierno de Madrigal de la Vera de quedarse fuera del plan de puntos limpios

Una Extremadura Digna (UED) ha critica que por "falta de iniciativa y compromiso" del equipo de gobierno de Madrigal de la Vera, la localidad quede fuera del Plan Provincial de Puntos Limpios, que contempla la licitación de 32 obras destinadas a la mejora o nueva construcción de las infraestructuras asociadas a la gestión de residuos.

El plan tiene como objetivo dotar, “inicialmente” a 32 municipios cacereños, de unas instalaciones de puntos limpios modernas, digitalizadas y adecuadas a la legislación actual. Las actuaciones se enmarcan dentro de la subvención de 5.125.107,53 euros de fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, regulada por parte de la Consejeria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, que permitirá crear una red provincial de puntos limpios bajo la gestión del Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres.

Las 32 actuaciones se encuentran en licitación, divididas en cuatro lotes, y a ellas se ha destinado un monto total de 6.418.176,26 euros.

Pueblos seleccionados

Durante la presentación del plan, el vicepresidente del consorcio MásMedio y diputado delegado de Asistencia a Entidades Locales, Javier Prieto, comunicó que las localidades que tendrán un nuevo o reformado punto limpio fueron escogidos por demandas que les han traslado a MásMedio. Pero también recepcionarán peticiones de otros ayuntamientos para que se encomienden a la gestión de dicho consorcio.

Las localidades donde se llevarán a cabo labores de adecuación y reforma en los puntos limpios son: Alía, Cañamero, Casas del Monte, Deleitosa, Escurial, Garrovillas de Alconétar, Hervás, Malpartida de Plasencia, Montánchez, Navezuelas, Piornal, Puerto de Santa Cruz, Santa Ana, Torrejoncillo, Cabrero, Carrascalejo, Cedillo, Eljas y Peraleda de San Román. Mientras que los municipios que dispondrán de una nueva instalación (la mayoría no poseen este servicio) son: Herrera de Alcántara, Navas del Madroño, Pinofranqueado, Tejeda de Tiétar, Valverde del Fresno, Alcántara, Aldea del Cano, Arroyo de la Luz, Hernán-Pérez, Hinojal, Romangordo, Acehúche y Cabezuela del Valle.

Críticas de UED

Sin embargo, "nuestro pueblo no figura entre los beneficiarios, lo que supone un grave agravio para nuestros vecinos y vecinas", lamentan desde UED.

Según el partido regionalista, "consideramos que esta exclusión es fruto de una falta de iniciativa y compromiso del gobierno local, que no ha sabido o querido posicionar a Madrigal de la Vera dentro de un proyecto fundamental para avanzar en sostenibilidad, cuidado del entorno y mejora de los servicios públicos".

Por su parte, Carlos Ferreiro, concejal de Una Extremadura Digna Madrigal de la Vera, traslada que "queremos manifestar nuestra profunda preocupación y malestar ante la inacción del equipo de gobierno del PP", que ha provocado que la localidad "quede excluida del proyecto de puntos limpios del Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres".

Desde la formación exigen "explicaciones” y piden que el gobierno local actúe "defendiendo los intereses de sus habitantes y no dejando pasar oportunidades que benefician directamente a la ciudadanía".

