Nueva parada por los pueblos afectados por el fuego en Cáceres: ayudas y "ganas de avanzar"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el consejero de Gestión Forestal, Francisco Ramírez, estuvieron este martes, 3 de septiembre, dos municipios afectados por los incendios de verano: Villar del Pedroso y Caminomorisco. En la primera localidad, la mandataria del Ejecutivo autonómico recorrió zonas calcinadas y otros puntos del municipio, además de comprobar las "ganas de avanzar" de los vecinos. Ese mismo día, el consejero mantuvo un encuentro con los regidores de dos localidades hurdanas para comunicarles las ayudas aprobadas.

Villar del Pedroso

El fuego que afectó a Villar del Pedroso se inició en el 11 de agosto en Navalmoralejo (Toledo), pero el viento lo empujó muy rápido hacia el municipio vecino, la citada localidad cacereña, situado a tan solo cinco kilómetros. Guardiola recorrió zonas golpeadas por el incendio y otros puntos del municipio el 3 de septiembre.

A través de sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo regional expresó que poder escuchar a los vecinos de Villar del Pedroso, "sentir su cariño y comprobar sus ganas de avanzar, me motivan para seguir luchando por una tierra que resiste y se esfuerza diariamente por mantener vivas nuestras raíces y cuidar nuestro entorno". Asimismo, agradeció la "magnífica" labor del alcalde de Villar del Pedroso, Óscar Fernández, así como de todos los que trabajan "para que esto sea posible".

Las Hurdes

Por su parte, el consejero de Gestión Forestal mantuvo un encuentro en Caminomorisco con la alcaldesa de la citada localidad, Noelia Martín, y el regidor de Pinofranqueado, José Luis Azabal. El incendio que afectó a ambos términos municipales arrasó con unas 2.800 hectáreas. Por ello, el objetivo del encuentro era trasmitir las ayudas aprobadas por el Consejo de Gobierno para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales durante este verano.