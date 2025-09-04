Trujillo se prepara para vibrar con la música de Los Secretos y El Arrebato
Los conciertos tendrán lugar este jueves y viernes, a partir de las diez, en el campo de fútbol Julián García de Guadiana. Todavía hay entradas a la venta
Las Fiestas Patronales de Trujillo encaran sus días más álgidos con la celebración de dos de los conciertos más esperados de la programación. Así, este jueves será el turno de Los Secretos, mientras que el viernes actuará El Arrebato, ambos en el campo de fútbol Julián García de Guadiana, a partir de las diez de la noche.
El grupo madrileño, referente del pop español desde los ochenta y una de las principales apuestas de la concejalía de Festejos para esta edición festiva, presentará un repaso de sus grandes éxitos ante el público, entre el que se esperan vecinos de toda la comarca.
Ya el viernes, el artista sevillano Javier Labandón, conocido como El Arrebato, subirá al escenario la gira Una tarde cualquiera, con su habitual estilo cercano y festivo.
Las entradas todavía pueden adquirirse en la web eventsentradas.com, por 25 euros en venta anticipada y 30 euros, más gastos de gestión, en la taquilla del recinto.
La programación musical ha contado ya con el concierto de Marlon y el espectáculo familiar ‘Las aventuras de Coco y Pepe’, en la plaza y con entrada gratuita.
