A las nueve de la noche
Valdefuentes organiza un Festival por la Paz en Gaza
El domingo 7 de septiembre la plaza de la Constitución será un grito ante la indiferencia internacional gracias a poetas y cantautores
Redacción
El Ayuntamiento de Valdefuentes ha organizado para el próximo domingo 7 de septiembre, con la colaboración de Pepe Cercas y Bar Machaca un festival poético musical 'Por la Paz en Gaza', que se celebrará a partir de las nueve de la noche en la Plaza de la Constitución de Valdefuentes. Actuarán e intervendrán diversos poetas (alguno de ellos premios nacional de Literatura) y cantautores. “Se leerá un manifiesto, en el que expresaremos que éste no se entienda como una súplica, sino como un grito y un puñetazo sobre la mesa ante tanta indiferencia; reclamaremos un futuro donde niños y niñas de Gaza, Tel Aviv, Jerusalén o Haifa puedan crecer sin miedo, donde la diversidad sea riqueza, y donde en la tierra que hoy se tiñe de sangre vuelva a florecer vida, justicia y esperanza, reivindicando una solución al conflicto, la liberación de los rehenes aún secuestrados, el cese de los ataques y bombardeos a la población gazatí y condenaremos cualquier tipo de atentado terrorista como el sufrido por la población israelí el 7 de octubre de 2023”, indica el Ayuntamiento de Valdefuentes en una nota.
Tras el festival, los asistentes disfrutarán de las actuaciones de Rosario Abelaria y Raquel Palma enmarcadas dentro del programa Ritmo y Cadencia subvencionado por la Diputación de Cáceres.
