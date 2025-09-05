El Ayuntamiento de Trujillo agilizará los trámites de terrazas para apoyar a la hostelería
La Asociación Empresarial de Trujillo se reunió con la alcaldesa, concejala y Policía Local para acordar medidas que garanticen el impulso del sector
La Asociación Empresarial de Trujillo (Asemtru) ha destacado el compromiso alcanzado en la reunión mantenida con la alcaldesa de la ciudad, la concejala competente y el jefe de la Policía Local de Trujillo, en la que se acordaron medidas para garantizar la continuidad y el impulso de la actividad hostelera en el municipio.
Entre los acuerdos, según señala el colectivo, el consistorio se ha comprometido a dar prioridad a la tramitación de expedientes de ocupación de la vía pública para el uso de terrazas, con el objetivo de evitar interrupciones en el servicio y agilizar los negocios del sector.
Por su parte, los hosteleros reiteran su apuesta por un servicio de calidad, en un entorno de sana competencia, que contribuya a reforzar la buena imagen de Trujillo.
Asimismo, desde Asemtru se ha puesto ha disposición de las empresas locales, un servicio de asesoramiento y apoyo en la gestión de trámites administrativos.
La asociación subraya que la colaboración entre Ayuntamiento, Policía Local, sector hostelero y tejido empresarial es clave para seguir impulsando la economía.
