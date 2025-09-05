Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Trujillo agilizará los trámites de terrazas para apoyar a la hostelería

La Asociación Empresarial de Trujillo se reunió con la alcaldesa, concejala y Policía Local para acordar medidas que garanticen el impulso del sector

Miembros de la Asociación Empresarial de Trujillo con Inés Rubio, en una imagen de archivo. / Asemtru

Yolanda Jiménez

La Asociación Empresarial de Trujillo (Asemtru) ha destacado el compromiso alcanzado en la reunión mantenida con la alcaldesa de la ciudad, la concejala competente y el jefe de la Policía Local de Trujillo, en la que se acordaron medidas para garantizar la continuidad y el impulso de la actividad hostelera en el municipio. 

Entre los acuerdos, según señala el colectivo, el consistorio se ha comprometido a dar prioridad a la tramitación de expedientes de ocupación de la vía pública para el uso de terrazas, con el objetivo de evitar interrupciones en el servicio y agilizar los negocios del sector. 

Por su parte, los hosteleros reiteran su apuesta por un servicio de calidad, en un entorno de sana competencia, que contribuya a reforzar la buena imagen de Trujillo.

Asimismo, desde Asemtru se ha puesto ha disposición de las empresas locales, un servicio de asesoramiento y apoyo en la gestión de trámites administrativos. 

La asociación subraya que la colaboración entre Ayuntamiento, Policía Local, sector hostelero y tejido empresarial es clave para seguir impulsando la economía.

