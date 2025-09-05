Cáceres reparte 250 toneladas de paja entre los ganaderos afectados por los incendios

La Diputación de Cáceres, en coordinación con los ayuntamientos, ha planificado el reparto de 250 toneladas de paja de cebada procedentes de la Finca Haza de la Concepción. En total, se distribuirán 1.159 pacas que están siendo entregadas a ganaderos de las localidades afectadas por los incendios forestales del verano.

En concreto, la distribución se está llevando a cabo en ocho municipios (Cabezabellosa, Cabezuela del Valle, La Garganta, Navaconcejo, Oliva de Plasencia, Jarilla, Villar del Pedroso y Gargantilla), que "han completado debidamente el proceso de solicitud, aportando información sobre necesidades de las ganaderías locales y número de cabezas y ubicación de las parcelas afectadas", tal como explica la institución provincial.

A partir de la información, la diputación señala que se ha procedido al reparto de alimento para el ganado, valorando "la situación y afectación de cada ganadero de manera individualizada". Asimismo, dan prioridad a aquellos ganaderos en situaciones muy desfavorables, que hayan sufrido casos como la quema total de fincas, naves o de animales. Unas circunstancias que han experimentado en La Garganta o en Navaconcejo, "en este último caso el ganadero, además de la quema de la finca, ha perdido 52 animales debido al incendio forestal de Jarilla", apuntan.

Estudian nuevas ayudas

La institución provincial afirma que, una vez atendidas las situaciones más graves, se están estudiando y evaluando las afectaciones del resto de ganaderías solicitantes que requieren, también, apoyo para alimentar a sus ganados.

Reparto entre los ganaderos

De tal forma, tras la valoración de los requerimientos, la planificación y destino de las pacas son: en Cabezabellosa se repartieron 121 pacas grandes entre 12 ganaderos los días 27 y 28 de agosto. En Cabezuela del Valle se distribuyeron 63 unidades de gran tamaño entre cinco ganaderos el 1 de septiembre, misma fecha en la que también se hizo la entrega de 57 pacas en La Garganta a un único beneficiario. Al día siguiente, en Navaconcejo, un ganadero recibió 546 balas pequeñas. En Oliva de Plasencia, tres productores fueron destinatarios de 68 pacas grandes el 5 de septiembre.

Las próximas entregas están programadas en los siguintes días. En Jarilla, se distribuirán 76 pacas grandes entre 13 ganaderos el 9 de septiembre; en Villar del Pedroso se entregará la misma cantidad repartida entre cinco beneficiarios el día 10. Por último, en Gargantilla está prevista la entrega de 152 unidades de gran tamaño entre 7 ganaderos con cabañas grandes, el 11 y 12 de septiembre.

Valoración de otras solicitudes

Además, la Diputación de Cáceres está valorando las solicitudes recibidas por parte de los ayuntamientos de Casas del Monte, El Torno, Segura de Toro y Villar de Plasencia. Por otra parte, la administración provincial señala que están atendiendo las consultas de información sobre el procedimiento llegadas desde los consistorios de Jerte, Tornavacas, Valdefuentes, Casar de Cáceres, Aldea del Cano, Arroyo de la Luz y Miajadas.

Instan a los ganaderos a comunicar sus necesidades

Desde el Servicio de Agricultura y Ganadería de la diputación instan a ganaderos y ganaderas que hayan sido afectados por los incendios a dirigirse a sus ayuntamientos para comunicar sus necesidades y proceder con los trámites de solicitud. "Estamos trabajando de manera coordinada con los ayuntamientos que son los que pueden conocer mejor y de manera directa las necesidades de cada territorio", trasladan.

Del mismo modo, la institución provincial apunta que la prioridad y el objetivo es atender a aquellas personas y ganaderías a las que los incendios hayan afectado de "manera considerable o muy considerable".