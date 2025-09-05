Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un encierro de bueyes recuerda al trujillano Juan Luis Salcedo, este sábado

Fue el primer organizador de esta actividad, promovida por la asociación Encierros Plaza Mayor

Bueyes del encierro en los corrales de la plaza de toros de Trujillo.

Bueyes del encierro en los corrales de la plaza de toros de Trujillo. / Encierros Plaza Mayor

Yolanda Jiménez

Yolanda Jiménez

Este sábado, a las diez de la mañana, la ciudad trujillana acogerá la segunda edición del encierro campero de bueyes, un evento organizado por la asociación Encierros Plaza Mayor, que en esta ocasión, tendrá un carácter emotivo y especial. 

La propuesta homenajeará a Juan Luis Salcedo, primer organizador del encierro, por su implicación en el mantenimiento de las tradiciones. El tributo marcará «el punto de partida de lo que está por venir en nuestras fiestas, en las que honraremos nuestras raíces con la pasión e ilusión que él nos transmitió», señala la entidad. 

La cita cuenta con la colaboración del consistorio y la participación de la ganadería Hermanos Carrasco y promete reunir a numerosos aficionados.

