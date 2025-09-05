Un encierro de bueyes recuerda al trujillano Juan Luis Salcedo, este sábado

Este sábado, a las diez de la mañana, la ciudad trujillana acogerá la segunda edición del encierro campero de bueyes, un evento organizado por la asociación Encierros Plaza Mayor, que en esta ocasión, tendrá un carácter emotivo y especial.

La propuesta homenajeará a Juan Luis Salcedo, primer organizador del encierro, por su implicación en el mantenimiento de las tradiciones. El tributo marcará «el punto de partida de lo que está por venir en nuestras fiestas, en las que honraremos nuestras raíces con la pasión e ilusión que él nos transmitió», señala la entidad.

La cita cuenta con la colaboración del consistorio y la participación de la ganadería Hermanos Carrasco y promete reunir a numerosos aficionados.