El tercer convoy programado: el 9 de septiembre
Ganaderos de Córdoba envían por segunda vez forraje a los afectados por los incendios
El segundo reparto de la asociación agraria cordobesa llegará a cuatro localidades cacereñas
La Asociación de Ganaderos y Agricultores de Córdoba (Agacor) comunica la salida de un segundo convoy compuesto por seis tráileres cargados con forraje (paja, heno y ensilado), destinado a los ganaderos afectados por el incendio forestal de Jarilla.
Este viernes, 5 de septiembre, los camiones parten desde Hinojosa del Duque (Córdoba) con destino a cuatro localidades: Tornavacas, Casas del Monte, Oliva de Plasencia y Plasencia. Se tratan de trayectos que, en algunos casos, rondan los 300 kilómetros de distancia y, en otros, como el de Tornavacas, lo superan.
Destinos del convoy
La distribución del convoy es el siguiente: un camión con rumbo a Tornavacas, mientras que otros dos tienen como destino Casas del Monte. Un tráiler viaja hasta Oliva de Plasencia (explotación ganadera 'El Almendral'), y los dos restantes se entregan en Plasencia (explotación 'Dan Polo').
Más de 500 toneladas de forraje
Con este segundo convoy, Agacor señala que ya se habrán repartido 300 toneladas métricas, distribuidas en 17 transportes. Para completar el plan previsto, la asociación tiene como objetivo finalizar el 9 de septiembre, con la salida de los últimos diez camiones que harán finalmente un envío de más de 500 Tm de forraje.
