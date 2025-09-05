El Gato con Jotas presenta su próximo disco este viernes en el CasteRock de Casatejada

Sergio Gómez, más conocido como El Gato con Jotas, actuará esta noche en el CasteRock de Casatejada. El artista aprovechará para presentar su próximo disco en la XIX edición del festival, que también contará con la cantautora Nerea Mateos, y las bandas Vamos Viendo y TNT, tributo a AC/DC.

Cartel de la XIX edición del CasteRock. / Cedida

A partir de las 21.30 horas

Será a las 21.30 horas cuando el campo de fútbol de Casatejada abra sus puertas a los asistentes del CasteRock 2025, un encuentro que "apuesta por la música en directo, intentando reivindicar las actuaciones de grupos de la zona", explica Diego Gea, promotor del evento. "Intentamos que el espectáculo llegue a todos los públicos. Rock y música alternativa, pero siempre de la tierra", añade.

Estudiante de guitarra y voz

Así, será la extremeña Nerea Mateos la primera en actuar. Estudiante de guitarra y voz, la artista está empezando un proyecto en solitario, con un espectáculo en acústico con el que amenizará la noche de los oyentes. Finalizada su actuación, que arranca a las 22.00 horas, los focos se encenderán para iluminar al cabeza de cartel.

Reivindicación de la tierra y el amor libre

El Gato con Jotas, acompañado de sus 15 músicos y bailarines, se mantendrá fiel a su propuesta: llevar el folclore extremeño a otros estilos como el funky y la música electrónica, pero siempre conservando la raíz. "Reivindicamos la tierra y, también, el amor libre", dice Diego Gea, que además de promotor del festival de Casatejada, es guitarrista de Sergio Gómez.

Con él, actuará el próximo 20 de septiembre en La Esfera de Alcobendas; el 21 en Logrosán; y el 26 en el Gran Teatro de Cáceres, donde, eso sí, las entradas ya están agotadas. Además, el 28 de septiembre aterrizarán en el municipio vallisoletano de Cabezón del Pisuerga.

Otra edición de CasreRock. / Cedida

Los casatejaos Vamos Viendo

Sea como fuere, tras su 'show' en Casatejada le toca el turno a Vamos Viendo, cuyos miembros proceden de la misma localidad. Empezarán a tocar a la 1.00 horas, y presentarán temas propios de su próximo proyecto, que quieren lanzar el año que viene.

Tributo a AC/DC y Dj Rock

Por último, a las 2.15 horas, sonará el tributo a AC/DC de TNT. Sin embargo, la noche no acaba ahí, pues los asistentes, que deberán abonar los 10 euros de la entrada, podrán disfrutar de Dj Rock, que 'pinchará' hasta las 5.00 horas.