No hay verano en los pueblos cacereños si no hay verbena

Son las 4 de la mañana. Carlos López ya tiene a todo su equipo preparado para un largo viaje. Saldrán desde la localidad de Olula del Río (Almería) y llegarán rozando el mediodía a Montánchez (Cáceres). Tras recorrer más de 600 kilómetros, su tarea ahora es montar el escenario sobre el que horas más tarde actuará Maxims Orquesta Show.

En Montánchez arranca el primero de los 17 conciertos que tienen programados para este mes de septiembre tras los 9 que dieron en julio y 20 en agosto. En total, el grupo alcanzará casi el medio centenar de verbenas este verano. Lo mismo viene ocurriendo desde hace más de una década.

Con más de 5.000 seguidores en Instagram, este espectáculo nacido entre las canteras de mármol recorre media España en época de fiestas patronales. Como los integrantes de esta banda, otro almeriense, David Bisbal, también empezó a forjar su futurocantandocon una orquesta, Expresiones, antes de Operación Triunfo.

Carlos López es el encargado de que todo salga perfecto junto a su socio, Francisco Serrano. Ambos son de la misma comarca y a los dos les une el mundo del espectáculo musical.

Pasadas las dos de la tarde, instalado buena parte del escenario, el equipo de montadores formado por Bagner Beckham, MartiCiz, Mariano Carrión, Ramón Segura y Luis Acosta se dirigen a La Posada, un conocido restaurante montanchego. El acento almeriense les delata a la hora de preguntar por el jamón ibérico. Junto a ellos, Carlos López, el encargado también de abonar la factura. "Nos vamos ya. Están de camino los músicos y bailarinas y antes de que anochezca queremos hacer las pruebas de sonido".

Sin música pregrabada, los tres metales que suenan con Maxims ("son de los mejores que he escuchado", comenta un músico local, miembro de la banda extremeña Vinilo Sánchez Band) se afinan para que todo salga igual o mejor que en la última actuación.

Mientras, decenas de personas enfilan la cuesta del Castillo para la procesión de bajada de la Virgen, que este año ha tenido como testigos al obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, y a la presidenta extremeña, María Guardiola. El himno religioso se entremezcla con las últimas pruebas. Son más de las once de la noche y antes de bailar al ritmo de Living la vida loca sube al escenario el comentarista de TVE de los Sanfermines, Teo Lázaro. Después de su pregón, sí que empieza de verdad la fiesta. Es el día del año "con la orquesta más cara" que viene al pueblo. "No será por luces y vatios".

Extremadura, el comienzo

La gira de este año de Maxims lleva por nombre Rock Tour 2025. "Extremadura, ¡comenzamos septiembre con fuerza! Montánchez, prepárate para una noche de rock que quedará grabada", avanzaban en esa red social, la de más conexión con su público, aunque en Facebook también dejan rastro de su verano de bolos por las provincias de Córdoba, Zaragoza, Alicante, Granada, Murcia, Valencia, Ciudad Real, Cáceres, Badajoz, Toledo, Cuenca, Almería, Toledo, Castellón, Madrid y Jaén.

El espectáculo no es el tradicional de Paquito el chocolatero, Campanera o Marinero de luces, aunque sí hacen un guiño pequeño a la música flamenca y tradicional española. Con 14 personas sobre el escenario entre músicos y bailarinas, lo suyo es más un repaso a los éxitos de las décadas de los 80 o 90 o recientes.

Las pelucas que en varias canciones se ponen al estilo Boney M hacen furor entre los que ya pintan canas. "Nuestro público, como en todas las verbenas, es de edades muy diferentes. Pero siempre hay gente bailando", relata Yosvany Lagos, batería y conocido como El león de La Habana. Es de origen cubano y está asentado desde hace mucho tiempo en España. "Llevo ya tocando con ellos, dando palos a la batería,dando sabor a la orquesta, diez años". Lagos es, además, director general del grupo.

Al piano y también como director musical, Spencer Bryan.Reside desde hace tres años en Olula del Río, donde durante muchos meses ensayan el repertorio que anima decenas de fiestas populares por toda la geografía española.

El encuentro con Carlos López, Yosvany Lagos y Spencer Bryan se produce en el único descanso que hay durante la actuación. Son las dos y media de la mañana. La foto de familia se capta en el patio de entrada al ayuntamiento, convertido enbackstage (camerino). Junto al escenario, un reloj digital marca la cuenta atrás. Regresan los integrantes de la banda con sus instrumentos. Queda el último empujón para que el rock ayude a sobrellevar mejor la cercanía del amanecer.

Ya de día, los técnicos empiezan a desinstalar las torretas, los bafles,... Han pasado más de 24 horas desde que salieron de Olula del Río. Y así llevan decenas de días. Desde las canteras de mármol almeriense recorren media España para llevar hasta el lugar más recóndito las verbenas que nunca deben faltar en verano. Si no, no sería verano en los pueblos.