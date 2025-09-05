Interceptado un camionero en la A-5 en Cáceres que cuadruplicaba la tasa de alcoholemia

Agentes del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres detuvieron al conductor de un camión articulado en la autovía A-5, cerca de la localidad cacereña de Trujillo, por circular de forma errática. La detención se produjo en la tarde del 28 de agosto ante las numerosas llamadas recibidas en el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, que comunicó a la central 062 de la Guardia Civil del incidentes.

Los agentes se movilizaron de inmediato y localizaron el vehículo. Tras confirmar la conducción peligrosa, interceptaron al camión de forma segura en un área de servicio en el kilómetro 245, sentido Madrid.

Prueba de alcoholemia

Una vez detenido, los agentes realizaron la prueba de alcoholemia al conductor. El resultado arrojó una tasa de 0,68 miligramos por lítro (mg/l) de alcohol en aire espirado, lo que cuadruplica el límite legal para conductores profesionales, que es de 0,15 mg/l.

El conductor, un hombre de 51 años, ha sido investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. Su camión fue inmovilizado y las diligencias policiales fueron puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo.

Posible pena

El hombre se enfrenta a penas de entre 3 y 6 meses de prisión, multas de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor de 1 a 4 años, según el artículo 379.2 del Código Penal.

"La rápida actuación de la Guardia Civil, sumada a la colaboración ciudadana, permitió neutralizar un grave peligro en la carretera", subraya la Guardia Civil.