Cerca de Trujillo
Interceptado un camionero en la A-5 en Cáceres que cuadruplicaba la tasa de alcoholemia
Los agentes de la Guardia Civil interceptaron al conductor cerca de Trujillo y el vehículo quedó inmovilizado en el área de servicio del kilómetro 245, en dirección Madrid
Agentes del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres detuvieron al conductor de un camión articulado en la autovía A-5, cerca de la localidad cacereña de Trujillo, por circular de forma errática. La detención se produjo en la tarde del 28 de agosto ante las numerosas llamadas recibidas en el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, que comunicó a la central 062 de la Guardia Civil del incidentes.
Los agentes se movilizaron de inmediato y localizaron el vehículo. Tras confirmar la conducción peligrosa, interceptaron al camión de forma segura en un área de servicio en el kilómetro 245, sentido Madrid.
Prueba de alcoholemia
Una vez detenido, los agentes realizaron la prueba de alcoholemia al conductor. El resultado arrojó una tasa de 0,68 miligramos por lítro (mg/l) de alcohol en aire espirado, lo que cuadruplica el límite legal para conductores profesionales, que es de 0,15 mg/l.
El conductor, un hombre de 51 años, ha sido investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. Su camión fue inmovilizado y las diligencias policiales fueron puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo.
Posible pena
El hombre se enfrenta a penas de entre 3 y 6 meses de prisión, multas de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor de 1 a 4 años, según el artículo 379.2 del Código Penal.
"La rápida actuación de la Guardia Civil, sumada a la colaboración ciudadana, permitió neutralizar un grave peligro en la carretera", subraya la Guardia Civil.
- La piscina natural más accesible de Cáceres
- Muere una niña de 10 años en un accidente de tráfico que ha dejado otros ocho heridos en la A-5
- La Orquesta Panorama llega a Cáceres: estos son los dos pueblos donde actuará en agosto
- Los datos de todos las inversiones en pueblos de Cáceres, a golpe de 'clic
- El herido en los toros de Guadalupe sigue en estado grave: 'El pitón entró por la pierna y salió por el abdomen
- Un incendio pone en jaque a las casas junto al pantano de Valdesalor
- Cierra el restaurante Sésamo, referente de la hostelería de calidad en Hervás
- Leticia Sabater, Camela, Azúcar Moreno o Medina Azahara: los conciertos que no te puedes perder en Cáceres en septiembre