Trujillo suspende los fuegos artificiales de sus fiestas patronales por riesgo de incendio
El Ayuntamiento confirmaba la decisión tras evaluar la información emitida por el INFOEX y las condiciones meteorológicas
La ciudad trujillana no contará este sábado, con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales que tiene lugar tras el canto del himno Salve, a la Virgen de la Victoria, en la plaza Mayor.
De hecho, el Ayuntamiento comunicaba la decisión la tarde del viernes, tras evaluar las condiciones meteorológicas y la información emitida por el Plan INFOEX, que sitúan al municipio en nivel de riesgo extremo de incendios forestales. No obstante, hace semanas que esta posibilidad estaba sobre la mesa.
De esta manera, tal y como recoge el comunicado del consistorio, «la medida se adopta en cumplimiento de la Orden de 6 de mayo de 2025, que regula la Época de Peligro Alto de Incendios en Extremadura y que prohibe expresamente el uso de material pirotécnico en situaciones de riesgo muy alto o extremo».
Asimismo, el Ayuntamiento subraya que se trata de una determinación orientada a garantizar la seguridad del entorno, por lo que apela a la comprensión y colaboración de la ciudadanía.
En el pleno de este miércoles, el gobierno avanzó que se están estudiando alternativas para actualizar este espectáculo, tras la demanda de Unidas por Trujillo de hacer esta propuesta más inclusiva.
