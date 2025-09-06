'El Abuelo': la casa rural municipal de un pueblo de Cáceres

La casa rural de El Toril, uno de los pocos pueblos de la provincia de Cáceres que tiene una vivienda municipal de uso turístico, será reparada para mejorar algunos asuntos como los problemas de humedades. Conocida como ‘El Abuelo’, el consistorio invertirá cerca de 50.000 euros para acometer la reforma.

Humedades

La vivienda presenta, actualmente, problemas de humedades por capilaridad procedente del suelo, por lo que se propone una actuación en el mismo para paliar este tema. A su vez, carece de aislamiento, por lo que se propone un trasdosado de cartón-yeso para albergar el mismo, así como añadirlo entre los tabiques palomeros de la cubierta.

Casa rural

La casa rural ‘El Abuelo’ es una edificación municipal que comparte parcela con otra, separadas ambas por un patio central y situadas en la calle Olalla. Es un edificio de forma alargada en la que uno de sus cerramientos largos da a un patio y el otro a una calle ancha.

Las obras, al detalle

La obra pretende realizar la demolición del solado. Harán lo propio con tabiques, terraza y solera, llegando a un nivel de -40 centímetros. La pared que separa la sala de estar, el comedor y la cocina se respetará al tratarse de muro de carga. Tras llegar al nivel deseado, se extenderá una base de polietilino para el corte de la humedad y evitar la proliferación de vegetación. Se realizará la tabiquería con una nueva distribución, se instalarán puertas interiores, se colocarán baldosas y se pintará todo el interior.

