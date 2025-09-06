Una mujer de 76 años en estado grave tras ser atropellada en Brozas

Una mujer de 76 años ha resultado herida de gravedad con politraumatismos tras sufrir un atropello este sábado en la plaza Príncipe de Asturias de la localidad cacereña de Brozas.

Como consecuencia del accidente de tráfico, la víctima ha sido trasladada en helicóptero al Hospital Universitario de Cáceres.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado, además del mencionado recurso del Servicio Extremeño de Salud (SES), efectivos sanitarios del PAC de Navas del Madroño y una patrulla de servicio de Policía Local.