Exposición

‘Yo quiero un novio aceitunero’ llega a Aldeacentenera

De la fotógrafa Lucía Herrero

Una de las imágenes de la muestra.

Una de las imágenes de la muestra. / EL PERIÓDICO

Ángel García Collado

Cáceres

El proyecto fotográfico Yo quiero un novio aceitunerosigue su ruta por la provincia de Cáceres y llega a la localidad de Aldeacentenera. Fue encargado por la Diputación de Cáceres a la fotógrafa Lucía Herrero y se expondrá en el centro social y cultural aldeano entre el 4 y el 28 de septiembre. La inauguración será a partir de las 21.00 horas, y solamente se podrá visitar los viernes y sábados de 20.00 a 21.00 horas, y los domingos de 13.00 a 14.00.

Gracias al recorrido que está realizando por distintos municipios de Cáceres, muchas de las mujeres protagonistas de las imágenes podrán contemplar el resultado con la idea de que el mensaje de empoderamiento y visibilización llegue al territorio y a las personas que le sirvieron de inspiración.

‘Yo quiero un novio aceitunero’ es el resultado de un intenso proceso de 10 meses de trabajo en el que Herrero recorrió los pueblos de la provincia interpretando la cultura local desde una perspectiva de género, con el objetivo de visibilizar el papel fundamental de las mujeres en el mundo rural y en la sostenibilidad del territorio. La mujer rural emerge como el eje de una coreografía documental y su cuerpo.

