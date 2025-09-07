La emotiva carta de despedida de un francés enamorado de Eljas

La vida en Extremadura es especial. Cada rincón de la región atrae a cientos de personas cada año, cada verano, que se enamoran de la gente, paisajes y calles de los municipios. Aún es más fácil que ocurra en los pueblos de la Sierra de Gata, donde sus inconfundibles serranías atraen cada año a miles de turistas.

Eljas

Y cuando toca regresar a Cáceres por verano, trayendo a amigos, parejas o maridos, ellos también se enamoran de nuestros rincones. Algo así ha sucedido en la localidad rayana de Eljas. El ayuntamiento de la localidad ha publicado una carta firmada por un joven francés casado con una mujer de la localidad que viene en la época estival a disfrutar de unas semanas de tranquilidad en la naturaleza.

Experiencia única

«Este lugar, la vida en este pueblo es una experiencia única para mí. Cada vez que vengo me llena de felicidad porque es un lugar hermano. La gente se codea, habla, intercambia, comparte la vida... Para vosotros, es lo obvio y normal», señala en la misiva, extrañado por el buen comportamiento de los que ya son sus allegados vecinos.

De Francia

«En Francia, donde yo vivo, es algo que lleva muerto más de 50 años. Y se nota en sus rostros, todos tenemos nuestros problemas, pero aquí la gente es más feliz», incide, también contento.

La carta. / E. P.

Cambios

«La sociedad moderna ha hecho que esto desaparezca en mi país. Les deseo a todos que conserven, mantengan y fomenten sus costumbres, cultura y forma de vida de sus antepasados. Porque para mí, eso es la vida», concluía en su carta este ciudadano francés llamado Damien Yérot.

As Borrallás

Eljas tiene el próximo 1 de noviembre el día más esperado para su localidad con la celebración de la fiesta As Borrallás, también conocida como la Festa das castañas, que se celebra en el día de Todos los Santos. Es una singular festividad transfronetriza que conmemora el hermanamiento entre dos pueblos vecinos, Foios y Eljas, desde el año 1995.

