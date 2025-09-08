El arte bizantino aún resplandece en el Museo de Monroy

En estos días de verano, el pueblo de Monroy se llena de visitantes y el museo de iconos abre sus puestas para que todo aquel que quiera pueda contemplar toda la belleza y arte que hay encerrado en él.

Casa del Reloj

La Casa del Reloj, un museo levantado sobre un viejo tinao rural rehabilitado, es uno de los rincones con más encanto de Monroy. Sus paredes de pizarra custodian una colección de iconos bizantinos elaborados por la iconógrafa Paquita Morgado.

Edificación singular

En esta edificación tan singular se encuentra una maravillosa colección de iconos, especialmente de tipo bizantino. La colección es muy variada y en ella están representadas tanto las técnicas más antiguas empleadas en la elaboración de los iconos como los diferentes tipos de éstos. Podemos decir que este museo forma parte ya del bagaje cultural del pueblo de Monroy.

Paquita Morgado

Paquita Morgado, que es la iconógrafa y dueña del museo, sigue muy ilusionada con su museo en el que va colocando los nuevos iconos que ha pintado a lo largo del año. Ella desea que el museo siga vivo, en continua renovación, para que los que ya lo han visitado vuelvan a él con curiosidad para conocer las nuevas incorporaciones.

Visitas

El museo sigue recibiendo visitas de gente interesada en este tipo de arte de diferentes lugares de Extremadura que aprecian la extraordinaria labor de Paquita Morgado en enseñar y promover el arte del icono bizantino y quedan impresionadas de la calidad artística y espiritual de las obras expuestas. A través de su museo en Monroy, propone una experiencia artística, espiritual y cultural, basada en la contemplación, la historia teológica y la belleza plástica que este arte representa.

Artista española

Paquita Morgado es una artista española especializada en la creación y restauración de iconos bizantinos. Ha dedicado más de 23 años a fundar y mantener este museo de Monroy donde exhibe su obra y comparte conocimiento sobre esta antigua tradición religiosa. Utiliza pigmentos naturales y huevo (pintura al temple) sobre madera, enriquecidos con plata repujada, pan de oro y detalles cuidadosamente trabajados para realzar el carácter sacro de sus piezas como sus representaciones de San Nicolás o el Pantocrátor.

Significado

Morgado no solo crea obras visuales sino que profundiza en su significado histórico, teológico y simbólico, buscando que cada icono invite a la contemplación y al diálogo espiritual. Aplica la simbología tradicional del arte iconográfico bizantino en sus obras. La visita al museo te ayuda a interpretar y apreciar su trabajo con mayor profundidad.

Simbología

La simbología bizantina es un lenguaje visual rico y codificado: cada color, gesto, posición y perspectiva tiene un propósito. En el trabajo de Paquita Morgado, estos símbolos son herramientas para comunicar algo que va más allá de lo tangible: una experiencia espiritual, una revelación, una oración hecha arte.

Artista...

Paquita Morgado destaca como artista y formadora iconográfica que explora lo visual y espiritual del icono bizantino en cada obra. Su trabajo refleja un equilibrio entre técnica tradicional, profundidad simbólica y vocación didáctica, haciendo de ella una figura valiosa en el panorama del arte sacro en Extremadura.

Invitación

Si vives en Extremadura o estás de paso por ella, el museo te invita a realizar una visita y poder contemplar este maravilloso arte que hunde sus raíces en los primeros tiempos de nuestra era. Su simbología, su color, su perspectiva te están esperando para manifestarte su transcendencia espiritual.