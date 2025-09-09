La atención a mayores en Pescueza: un modelo a exportar en el mundo rural

Pescueza es conocida tanto por su Festivalino , un festival que combina música , actividades culturales y concienciación ambiental, como por el cuidado que ofrece a sus mayores. Un sistema de atención que ha transcendido el ámbito nacional y ha captado el interés de medios internacionales como la BBC. Ahora, la asociación de Amigos de Pescueza, agrupación que gestiona el centro residencial y de día de la localidad, así como el proyecto ‘Quédate con nosotros’, quiere exportar la iniciativa a otros municipios para que puedan implementarla.

«Nuestro compromiso no termina en Pescueza . Queremos decir con claridad que estamos abiertos a colaborar con la Diputación de Cáceres para que este modelo pueda implantarse en otras localidades», afirmó María Cristina Iglesias, presidenta de la asociación Amigos de Pescueza, integrada por unos 110 de los 150 vecinos que tiene el municipio. La representante ofreció estas declaraciones en un acto celebrado ayer en la residencia, al que asistieron el mandatario de la institución provincial, Miguel Ángel Morales; la alcaldesa local, Agustina Fernández, la directora del centro; el concejal José Vicente Granado; trabajadores del centro, residentes y otras personalidades.

Por su parte, Morales manifestó la intención de reunir a todas las asociaciones de mayores de la provincia, establecer una fecha para el Día del Mayor de Cáceres y mantener contactos con los agentes implicados en este ámbito: residencias y empresas.

Ayudas en los nuevos presupuestos

Además, señaló que la institución provincial incluirá nuevas partidas en el presupuesto, que pretenden tener aprobados en noviembre, y que no estaban contempladas en la institución provincial. La asignación servirá para generar actividad en torno a las residencias, dinamizar estos espacios para que «los residentes estén activos y que esa actividad genere empleo y fijación de población en el territorio».

La asociación Amigos de Pescueza puso en marcha su proyecto de atención a mayores hace 15 años. Desde entonces, el pueblo «ha evolucionado», destacó la alcaldesa, quien valoró el impacto positivo de la iniciativa en la vida del municipio. Actualmente, la localidad cuenta con 17 niños que corren por sus calles, una cifra que la regidora atribuye al empleo generado en torno al centro de mayores. Asimismo, subrayó que el proyecto también ayuda a frenar la despoblación. La regidora apuntó que no quieren que las casas del pueblo queden vacías, porque una vez una persona mayor se marcha, «ya se cierran para siempre».

Usuarios de la residencia

La residencia atiende a diez personas usuarias, a las que se suman otras 15 que acuden al centro de día. El servicio se extiende también a los domicilios, donde ofrecen una atención que incluye entrega de comidas, lavado de ropas o tareas de limpieza, entre otros cuidados. Todo ello bajo un enfoque de atención centrada en la persona, en el que cada uno «decida como quiere vivir», manifestó la alcaldesa.

De la propia localidad trabajan varias personas, pero también hay quienes han decidido establecerse en Pescueza, como es el caso de un enfermero y psicóloga. Por otra parte, la agrupación que gestiona el centro residencial imparte cursos de formación.

Miguel Ángel Morales visita Pescueza, donde ha participado en una actividad intergeneracional en la Residencia de Mayores / El Periódico / Diputación de Cáceres

La labor de los trabajadores, «que acompañan y cuidan de la salud y el bienestar», no solo se traduce en «mejores cuidados, sino también en un motivo para que nuestros mayores se establezcan en el pueblo, contribuyendo a fijar población en un entorno rural como el nuestro», explicó la directora del centro en su intervención en el acto. Añadió que el centro no solo atiende a vecinos de Pescueza, también a localidades cercanas como: Cachorrilla, Coria, Rincón del Obispo y otras del Valle del Alagón.

En el mismo acto intervino Herminia, usuaria de la residencia, quien agradeció el apoyo de las instituciones y el trabajo de la asociación, así como de los empleados del centro. La Diputación de Cáceres destina una ayuda nominativa de 35.000 euros al proyecto ‘Quédate con Nosotros’.

‘Quédate con Nosotros’

La presidenta de la asociación advirtió que, sin apoyo económico, el proyecto ‘Quédate con Nosotros’ no puede sostenerse únicamente con las aportaciones de los mayores. Explicó que la iniciativa va más allá de la residencia de mayores o centro de día: «lo que queremos es que ninguno de los mayores de Pescueza quede sin atender cuando tengan una necesidad de cuidado».

El proyecto trabaja en el envejecimiento activo y el retraso de la institucionalización de los mayores, es decir, que las personas puedan mantenerse en sus domicilios el mayor tiempo posible. Una de sus particularidades es que no está gestionado por una empresa ni por la administración, sino por una asociación formada íntegramente por personas del propio municipio.

Iglesias aseguró que desde la agrupación no buscan un beneficio económico, sino una atención centrada en la persona. «Tenemos más auxiliares de las que por ratio, a lo mejor, otras residencias tienen», así como el centro cuenta con una terapeuta ocupacional o una psicóloga.

Los residentes que son socios de Amigos de Pescueza acceden a determinados servicios de manera gratuita, mientras que quienes no lo son deben abonar un coste. La asociación ofrece también distintos paquetes adaptados a las necesidades de cada persona.