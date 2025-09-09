Brozas invierte 1,6 millones para rehabilitar y reactivar su balneario, cerrado desde 2017

Brozas invierte 1.677.346 euros en el Balneario de San Gregorio, complejo que permanece cerrado desde 2017. El montante está dirigido a la obra, que se encuentra en periodo de licitación, de rehabilitación y ampliación de la casa de baños del centro termal.

El ayuntamiento local pretende "incrementar" la oferta termal del balneario, "para lo cual será necesario rehabilitar y ampliar el edificio que alberga la casa de baño", explican en el proyecto de ejecución. En el plan de obras no se plantea otra intervención sobre el resto de edificaciones del complejo (hotel, ermita y piscina).

Tras las obras, la intención, según detalla el proyecto, es elaborar la documentación necesaria para solicitar las correspondientes autorizaciones para poder poner en funcionamiento el centro. No obstante, este cometido no forma parte del encargo del actual proyecto.

Trabajos a realizar

Desde el cierre del complejo en 2017, las áreas donde se realizan los diferentes tratamientos se han ido deteriorando "paulatinamente" por la "elevada concentración" de los vapores emanados por las aguas del manantial por falta de ventilación de los recintos. Sin embargo, el documento de ejecución aprecia que, pese al aspecto de ruina de los parámetros de las zonas de baño, la estructura del edificio se encuentra, "al menos aparentemente", en buen estado de conservación y apta para el servicio.

Estado de las dependencias de las dos plantas de la casa de baños del balneario de Brozas. / Proyecto de obra

Tras la inactividad del balneario, en el plan de obras plantean la intervención sobre la casa de baños donde proponen una rehabilitación integral para su puesta en funcionamiento adecuada a las exigencias normativas actuales, así como, una ampliación del edificio, puesto que, consideran que la dimensión actual es «insuficiente» para albergar las nuevas instalaciones y para que albergue el programa de necesidades propuestas por el Ayuntamiento de Brozas.

Servicios y tratamientos

El programa de necesidades consiste en la incorporación al nuevo edificio de una serie de servicios y tratamientos que permitan al complejo mantenerse dentro del Programa de Termalismo del Imserso del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. La futura edificación debe contar, «al menos», con cabinas de inhalaciones y aerosoles, salas con bañeras hidromasaje de agua termal, jacuzzi, ducha circular y duchas de columna, ducha para crioterapia, pediluvio, ducha vichy, zona de parafangos, cabina de vapor o hammam, sauna seca, sillones térmicos, salas de masaje y salas de reposo. Además, en la casa de baños deberá instalarse un consultorio médico, vestuarios con ducha y aseos, así como los espacios servidores de las áreas de tratamiento.

La intervención en la casa de baños albergará, "en la medida de lo posible", el programa propuesto por el consistorio. El plan de ejecución detalla que se mantendrá "intacta" la edificación y la envolvente edificada sobre la misma en los ochenta del siglo XX. Mientras que se demolerá las construcciones añadidas en aquella época a ambos lados del inmueble original.

El nuevo balneario de Brozas / PSOE de Brozas

En su lugar, se proyecta la construcción de un nuevo edificio anexo a la construcción original, en el que los diferentes espacios del programa termal se distribuirán a dos alturas.

Dada la imposibilidad de intervenir sobre la estructura primitiva se han respetado los niveles de la planta baja y primera del inmueble. En la planta baja se ubicará la recepción, consultorio médico, sala de espera, aseos, administración-archivo, distribuidor, vestuarios, aseos adaptados, piscina termal activa, baños de inmersión, pediluvio y cuarto de instalaciones, mientras que en el piso superior se situarán el distribuidor central y el de zona de masajes y aseos, aseos adaptados, presoterapia-masajes-ducha, preparación de parafangos, respiratorio-inhalaciones-aerosoles, distribuidor zona de duchas y cabinas, ducha vichy, cabina de vapor, sauna finlandesa, terraza de sillones calefactados y solarium.

Atracción de un público joven

La ampliación enmarcada en el proyecto trata de dar respuesta a la demanda de bañistas atraídos por las "propiedades medicinales" de sus aguas, "manteniendo en lo posible las características de la instalación termal, edificada sobre una dehesa, y en perfecta sintonía con el entorno natural" que lo rodea, apuntan en el proyecto.

Asimismo, el consistorio pretende reactivar la actividad termal a través de un programa acorde a los requisitos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), por ser el "principal garante", pero que a la vez resulte atractivo para un usuario más joven que quiera disfrutar de una experiencia termal en un entorno rural.

Financiación

La alcaldesa de Brozas, Mila Hurtado, señaló, a este diario en enero, que el balneario era "La mayor empresa que teníamos en Brozas, con puesto de trabajo femenino". En esos momentos, la regidora expresó que tenían el proyecto, se encontraban cerrando trámites burocráticos y necesitaban financiación para sacarlo a licitación.

El presupuesto base de licitación, con IVA incluido, se establece en 1.677.346,94 euros. La financiación de la actuación se distribuye entre el Ayuntamiento de Brozas que aporta 1.035.844,41 euros (61,75%) y la Diputación de Cáceres que financia el 38,25 %, es decir, 641.502,53 euros.

