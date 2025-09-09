La patrona de Trujillo regresa al castillo y los festejos taurinos toman el relevo

Las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Victoria han dado un giro en su programación. Tras unos días marcados por la devoción y las solemnes celebraciones religiosas, la patrona de Trujillo descansa, desde el domingo, en su ermita del castillo. La procesión de subida estuvo marcada por una ligera lluvia, que no impidió a decenas de fieles acompañar a la imagen hasta la alcazaba.

De hecho, a pesar del cambio de tiempo, tampoco faltaron a la cita las mujeres ataviadas con la mantilla, presentes también en la misa mayor, presidida por el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido.

Este traslado cerró el capítulo religioso, dando paso a los festejos taurinos, pilar clave de la programación lúdica, organizados por la asociación Encierros Plaza Mayor.

Así, la primera capea de las fiestas se desarrolló el mismo domingo, a las siete de la tarde, con un novillo, un capón y cuatro vacas de Arriazu como protagonistas.

El encuentro incluyó un homenaje a Juan Luis Salcedo, miembro de la asociación organizadora, fallecido recientemente y muy querido en el ámbito taurino local.

Finalizada la capea, la animación se desplazó al paseo Ruiz de Mendoza, con una verbena que se alargó hasta alrededor de las dos y media de la madrugada.

Descontento

Precisamente, la finalización del evento a esa hora, generó malestar entre algunos grupos de jóvenes, que decidieron trasladar su botellón a la misma puerta del ayuntamiento, ubicado frente al paseo.

Así, este lunes, la zona amanecía con restos de botellas y bolsas, además de numerosas pegatinas en la puerta del consistorio, una estampa que no ha pasado inadvertida entre los vecinos.

A esto, además, se sumaron algunas críticas por la ausencia de la charanga que figuraba en el programa oficial para la capea. Este hecho restó ambiente festivo a la tarde del domingo, tal y como lamentaron varios asistentes.

No obstante, el programa mantendrá su pulso el fin de semana. De este modo, tras la capea para mayores de este lunes, la actividad se reanudará el viernes con una nocturna y la actuación de un DJ, para continuar, el sábado, con la capea para mayores de 16 y la especial para mujeres. Esa noche, se celebrará un concierto en la plaza Mayor y el domingo, se pondrá el punto final con otra capea.