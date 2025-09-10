Desde Guinea Ecuatorial para oficiar misa en Cáceres

La diócesis de Coria-Cáceres comunica que se prepara para vivir un momento "muy especial": la primera misa en España de Gerardo Salomón Topolá, sacerdote natural de Baney, en la isla de Malabo (Guinea Ecuatorial), quien se ha formado en el Seminario de la citada diócesis.

La eucaristía tendrá lugar el domingo 14 de septiembre, a las 19:00 horas, en la Parroquia de la Asunción de Perales del Puerto.

Desde la diócesis indican que será la primera vez que Gerardo presida la celebración eucarística en tierras españolas tras su ordenación sacerdotal, recibida el pasado 12 de julio en la catedral de Malabo, junto a su paisano Ricardo Máximo Riobo Torao.

Labor pastoral en la diócesis de Coria-Cáceres

Gerardo ejercerá su labor pastoral durante algunos años en la diócesis de Coria-Cáceres, antes de regresar a su diócesis natal, según el convenio de cooperación pastoral que une a ambas iglesias.

Por otra parte, el lema de su ordenación, 'Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir' (Jr 20,7), "ilumina este nuevo camino ministerial, que es signo de esperanza y fraternidad entre comunidades".

Suscríbete para seguir leyendo