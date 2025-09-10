Javier Gómez expone en Trujillo ‘La forma del tiempo’

El Palacio de los Barrantes-Cervantes acogerá, del 12 de septiembre a 5 de octubre, la exposición titulada ‘La forma del tiempo’, del escultor Javier Gómez, una de las figuras internacionales más destacadas en la escultura contemporánea en vidrio.

La inauguración de la muestra, organizada en colaboración con la Fundación Obra Pía de los Pizarro y el Museo de Escultura en Vidrio de Javier Gómez (MEVJG), se celebrará el jueves, a las 19.30, con acceso gratuito.

La exposición explora el vidrio mediante transparencias y reflejos, con la luz, forma y color como protagonistas. Así, las piezas reflejan la técnica y diversidad creativa del autor, enmarcada en la abstracción geométrica con matices orgánicos.