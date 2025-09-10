Miajadas será el epicentro del deporte federado extremeño el 13 de septiembre

Diez federaciones convertirán Miajadas en el epicentro de la actividad deportiva el próximo 13 de septiembre gracias al Programa de Activación Rural Federativa (Parf), una iniciativa de la Unión de Federaciones Deportivas Extremeñas (Unionfedex) que busca romper barreras y dar a conocer deportes minoritarios en el mundo rural. Tras el éxito de su última edición en Calamonte, el Parf

A la presentación esta mañana de este encuentro de federaciones deportivas en Miajadas ha asistido el diputado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo Miguel López, quien ha estado acompañado de la presidenta de la Federación Extremeña de Tiro con Arco, Raquel de San Macario Sánchez, y de la teniente alcalde del Ayuntamiento de Miajadas Isabel Ruíz Correyero.

Pablo Miguel López ha explicado que el encuentro se desarrolla durante todo el día en diferentes instalaciones deportivas de Miajadas en las que estarán presentes las siguientes federaciones: Federación de Tenis, Federación de Piragüismo, Federación de Gimnasia, Federación de Kickboxing, Federación de Vela, Federación de Automovilismo, Federación de Tiro con Arco, Federación de Hípica, Federación de Salvamento y Socorrismo y Federación de Montaña y Escalada. Recordó que la Diputación de Cáceres invierte más de 332.000 euros en dos líneas de ayuda con las diferentes federaciones deportivas de provincia.

Anunció que, de cara al próximo año, desde la institución se trabaja para aumentar en 50.000 euros la ayuda a concurrencia competitiva para todas las federaciones. El programa deportivo contará con exhibiciones, talleres de iniciación, competiciones amistosas, charlas sobre los beneficios de federarse, actividades infantiles. La experiencia es totalmente gratuita para todos los participantes que acudan a las actividades al objeto de que puedan vivir el espíritu federativo en un ambiente de comunidad. Cada actividad durará veinte minutos, con grupos reducidos de ocho a veinte personas.

Raquel de San Macario, presidenta de la Federación Extremeña de Arco recordó el éxito de la edición del Programa de Activación Rural en Calamonte. “Los niños lo valoraron, pero los padres también. La Unión de Federaciones Deportivas Extremeñas no solo pretende éxitos deportivos, sino llegar a los municipios más pequeñitos de nuestra región. Pensábamos que era una iniciativa de complicada ejecución, pero tanto la Unión de Federaciones como los municipios nos lo facilitan absolutamente todo”. Añadió que en la edición celebrada en la provincia de Badajoz no era por inscripción y se llenaron las instalaciones, mientras que en la próxima de Miajadas ya se han superado el número de participantes inscritos. “Esto puede ser un auténtico éxito”, concluyó.

Reiteró el compromiso de la Unión de Federaciones Deportivas Extremeñas con el deporte minoritario, que debe potenciarse. Agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Miajadas y la Diputación de Cáceres en el proyecto de Unionfedex.

La teniente alcalde del Ayuntamiento de Miajadas Isabel Ruíz Correyero, añadió que desde el consistorio quieren “seguir creciendo en el deporte y fomentar todas aquellas disciplinas deportivas que todavía no son tan conocidas por muchos de nuestros jóvenes y darles esa visibilidad necesaria para crear hábitos de vida saludables como el deporte sano y la competitividad necesaria para formarse en valores”. Finalmente, recordó que todas las instalaciones deportivas de Miajadas están a disposición de esta gran cita con los deportes menos conocidos.