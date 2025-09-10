El acto, este jueves a las 23.15 horas
El periodista José Manuel Bañegil, pregonero de las fiestas de Arroyo de la Luz
Tras las palabras que dará comienzo a las fiestas de septiembre, la noche continuará con un concierto del grupo Raya Evolutión
J. M.
El periodista arroyano José Manuel Bañegil será el encargado de pronunciar el pregón que da marcará el inicio de la Feria de Septiembre de Arroyo de la Luz. El acto se desarrollará el jueves 11 de septiembre a las 23.15 horas, en la plaza de la Constitución.
A continuación, la noche continuará con un concierto del grupo Raya Evolutión, que ofrecerá un concierto lleno de sevillanas y rumbas, y la jornada contará también con una disco móvil con DJs.
Cambios
El Ayuntamiento de Arroyo de la Luz ha comunicado que por "motivos personales", la peña encargada de ofrecer el pregón de esta edición de las ferias, no podrá realizarlo. En su lugar, será José Manuel Bañegil, presentador y director del programa de radio El sol sale por el oeste de Canal Extremadura, y exredactor de El Periódico Extremadura, quien tomará el relevo.
Agradecimiento
Desde el consistorio han trasladado "mucho ánimo" a los componentes de la peña 'Los Flamencos' que en esta ocasión no han podido realizar el pregón, y han agradecido a José Manuel Bañegil por aceptar "tan amablemente" la propuesta.
