Finaliza la restauración de la iglesia de Santa Catalina Romangordo: inversión de 680.000 euros

Las obras de restauración de la cubierta y el artesonado de la iglesia parroquial de Santa Catalina, situada en Romangordo, han concluido tras una inversión total de 681.869,35 euros. La actuación en el templo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de monumento en 2020, se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura y la Diócesis de Plasencia. De dicha cantidad, el Ejecutivo regional ha aportado 200.000 euros, lo que representa el 29,33 % del total.

"Grave deterioro" de la estructura

El BIC presentaba un "grave deterioro" en su estructura, según trasladan desde la Junta de Extremadura. El hundimiento de varias vigas y el riesgo de colapso "amenazaban la estabilidad del conjunto, poniendo en peligro la conservación del valioso artesonado mudéjar, datado entre finales del siglo XV y principios del XVI".

Lista Roja

De hecho, el templo figura en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra, colectivo que gestiona un inventario de monumentos españoles "que corren el riesgo de desaparecer". En octubre de 2022, dicha organización incluyó la iglesia parroquial en el citado registro.

En el apartado dedicado al estado de conservación del templo de la localidad cacereña, Hispania Nostra recoge un informe de una inspección de la Junta de 2021, en el que se señalan "graves problemas en los alabeos de la cubierta central así como algunos artesonados". Asimismo, "concluyen que el sistema estructural de la nave está comprometido debido a los daños observados en la misma y que son extensibles al bajo coro y otras zonas del edificio, por lo cual existe un riesgo alto de derrumbe".

La restauración del Bien de Interés Cultural. / Junta de Extremadura

Obras

La intervención se desarrolló en tres fases consecutivas. El Gobierno autonómico señala que, en primer lugar, se protegieron los bienes muebles del interior y se instaló un sistema de andamiaje y sobrecubierta para trabajar en condiciones seguras. A continuación, se acometió la restauración y consolidación del artesonado, "tarea ejecutada por especialistas acreditados que devolvieron estabilidad y valor estético al conjunto". Finalmente, se construyó una nueva cubierta con cerchas de madera, aislamiento térmico y reposición de la tradicional teja árabe.

Desde la Junta de Extremadura destacan que gracias a esta intervención, la iglesia de origen medieval "vuelve a mostrar su esplendor arquitectónico y artístico". Asimismo, la restauración preserva un patrimonio "único" a la vez que refuerza el "atractivo cultural y turístico" de Romangordo.