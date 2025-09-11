Aldea del Cano celebra un festival solidario para visibilizar la inclusión de las personas con discapacidad

Aldea del Cano acoge este sábado, 13 de septiembre, la primera edición del festival solidario 'Alfafest', una cita que tiene como objetivo recaudar fondos para la residencia de personas con discapacidad intelectual de la localidad cacereña, así como dar visibilidad a la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y a la agrupación que gestiona el centro, la Asociación Francisco de Asís.

La jornada comenzará a las 11.00 horas con una visita teatralizada para conocer Aldea del Cano, con salida desde el ayuntamiento local, y continuará con distintas actividades que se desarrollarán en el pabellón municipal.

Actividades

La iniciativa, organizada por la asociación Francisco de Asís, dispone de una programación que incluye una exhibición canina por Jara Clemente de Charocca Border Collie, un concurso gastronómicos de tortillas y gazpacho, un showcooking a cargo de la escuela laboral de la Mancomunidad de Sierra de Montánchez, una degustación de tapas tanto de migas elaboradas por el restaurante Las Vegas, como de paella preparada por La Paraina 2.0 y una caldereta financiada por el Ayuntamiento de Torre de Santa María.

La jornada estará amenizada por diferentes actuaciones. El DJ Antonio Jiménez animará la mañana, y por la tarde será el turno de la magia itinerante de Jorge Carrillo, el arte urbano de Katrina, la música de Los Rokipankis, el show en vivo de Shabella Rouse, el espectáculo de flamenco de la academia de danza Irene Gontán, el concierto de Inkandescencia y la sesión de cierre de DJ Jose Manuel.

Además, el evento contará con hinchables, exhibiciones, mercadillo solidario y tómbola, así como la participación del humorista Franquete, que presentará el festival por la mañana, mientras que su hijo, Franco Deluxe, tomará el relevo por la tarde.

Entradas

Las personas interesadas deberán inscribirse con una aportación de 10 euros por entrada general, 6 para menores de 16 años y gratuita para niños de 0 a 2 años. Al tratarse de una cita solidaria, también se aceptarán donativos.

Cartel del programa del evento solidario. / J. M.

Las entradas podrán adquirirse en el lugar del evento o a través del código QR disponible en los carteles promocionales. Con la inscripción, los asistentes podrán participar en todas las actividades programadas durante la jornada.

Objetivo del festival

'Alfafest' nace con un doble propósito: "dar visibilidad a las personas con discapacidad intelectual y crear un espacio de participación comunitaria desde la inclusión, solidaridad y el compromiso social", manifestó María García, directora del centro de atención y rehabilitación de personas con discapacidad Francisco de Asís, durante la rueda de prensa de presentación. Una jornada que, más allá de lo festivo, es "puramente transformadora", subrayó.

Función de la residencia

García explicó que la asociación Francisco de Asís se fundó hace más de 20 años y construyó el centro en Aldea del Cano. El colectivo se dedica "exclusivamente" a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual severa. Actualmente, residen en el centro 16 usuarios con más de un 75% de discapacidad o un grado 3 de dependencia. El espacio les ofrece apoyo para adquirir habilidades de la vida diaria, mejorar su ocio, proporcionarles un hogar permanente durante todo el año y acompañar a las familias.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, destacó la labor de las entidades y personas que trabajan en el ámbito de atención a personas con discapacidad, así como el papel que juegan estos centros en la fijación de población. Además, señaló que "ojalá la ley de dependencia viniera acompañada de los recursos suficientes para atender a todas las personas que lo necesitan" y trasladó que la institución provincial creará partidas presupuestarias "exclusivas" pare el ámbito de la discapacidad y mayores.