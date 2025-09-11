Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Somos Cáceres califica de «desastre» la gestión del PP de Trujillo

Reclama la puesta en marcha de proyectos e inversiones que reactiven la ciudad

Plaza Mayor de Trujillo.

Plaza Mayor de Trujillo. / El Periódico

Yolanda Jiménez

La Agrupación Local de Somos Cáceres ha lanzado duras críticas contra el equipo de gobierno del Partido Popular en Trujillo. De hecho, la formación asegura que la localidad «carece de proyectos reales, inversiones y gestión», lo que a su juicio, pone de manifiesto «el fracaso de las políticas» de la alcaldesa, Inés Rubio. 

Manuel García, secretario de política municipal de Somos Cáceres, afirma que «vecinos y empresarios se han hartado del caos y la negligencia de la alcaldesa y su gobierno». En este sentido, califica la gestión municipal de «desastre» y reclama la puesta en marcha de proyectos e inversiones que reactiven la ciudad. «Trujillo debería ser la perla turística de la región», sostiene la agrupación.

