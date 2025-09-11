Somos Cáceres califica de «desastre» la gestión del PP de Trujillo
Reclama la puesta en marcha de proyectos e inversiones que reactiven la ciudad
La Agrupación Local de Somos Cáceres ha lanzado duras críticas contra el equipo de gobierno del Partido Popular en Trujillo. De hecho, la formación asegura que la localidad «carece de proyectos reales, inversiones y gestión», lo que a su juicio, pone de manifiesto «el fracaso de las políticas» de la alcaldesa, Inés Rubio.
Manuel García, secretario de política municipal de Somos Cáceres, afirma que «vecinos y empresarios se han hartado del caos y la negligencia de la alcaldesa y su gobierno». En este sentido, califica la gestión municipal de «desastre» y reclama la puesta en marcha de proyectos e inversiones que reactiven la ciudad. «Trujillo debería ser la perla turística de la región», sostiene la agrupación.
