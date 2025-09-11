Cáceres, reconocida a nivel nacional por su oficina para impulsar comunidades energéticas

En el marco del acto 'Asegurando el futuro, mejorando lo nuestro', organizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Diputación de Cáceres ha recibido este jueves un reconocimiento por su proyecto Oficina de Transición Comunitaria (OTC), una iniciativa destinada a impulsar las comunidades energéticas locales y la transición energética en el medio rural.

La Diputada de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería, Angélica García Gómez, recogió el galardón, en nombre de la institución provincial, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

25 comunidades energéticas

La Oficina de Transición Comunitaria, financiada con fondos NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha logrado en "apenas" un año movilizar a más de 130 municipios de la provincia, dando como resultado la constitución de 25 comunidades energéticas locales y sentando las bases para que en los próximos meses se multiplique esta cifra.

De izquierda a derecha: Angélica García, diputada de Transición Ecológica y Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. / Diputación de Cáceres

Desde la institución provincial destacan que este reconocimiento "pone de relieve el compromiso de la Diputación de Cáceres con la transición energética justa, la lucha contra el cambio climático y el impulso de la cohesión territorial, apostando por un modelo energético participativo y sostenible que beneficia directamente a los pueblos y a sus habitantes".

Representantes institucionales y expertos

El acto, presidido por la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha reunido a representantes institucionales y expertos en transición energética, transición hídrica y restauración ambiental.