Plasencia, Navalmoral, Coria y Trujillo reclaman que se mantengan los exámenes de conducir en sus aulas

Los ayuntamientos de Plasencia, Navalmoral de la Mata, Coria y Trujillo han solicitado ayudas para adaptar sus aulas a los requisitos establecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT). El objetivo es garantizar que los exámenes digitales teóricos de conducir puedan realizarse en los espacios que tienen habilitados en las localidades.

Según recogen medios nacionales, la DGT anunció una reestructuración de la prueba teórica. El director general del organismo, Pepe Navarro, comentó en un programa de televisión que el modelo de examen antes era "una pregunta y una respuesta" y, ahora "vamos a utilizar vídeos con situaciones de riesgo".

Ante esta situación, los alcaldes de las cuatro localidades se reunieron con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y con el subdelegado de Gobierno, José Antonio García, con el fin de buscar soluciones. Desde la institución provincial confirmaron que se han tomado nota de las demandas de los ayuntamientos y que se estudiarán vías de colaboración.

La diputación reconoce que, las novedades previstas en los nuevos exámenes teóricos de conducción se pondrán en marcha en 2026, suponen un reto para los centros de exámenes desplazados de la DGT, como los ubicados en las localidades mencionadas. Se trata de espacios por los que "se ha venido apostando para facilitar a la población el acceso a estas pruebas sin necesidad de realizar grandes desplazamientos".

Inversión económica "muy importante"

El alcalde de Plasencia,Francisco Pizarro, destacó que los cambios suponen "una inversión económica muy importante" para los ayuntamientos. Explicó que será necesario dotar a estos espacios con nuevos medios técnicos, los cuales requieren mantenimiento, y también, adaptar las aulas, “cedidas desde hace mucho tiempo” por los consistorios.

"De nuestras aulas no solo dependen las ciudades a las que nosotros representamos -Trujillo, Coria, Navalmoral y Plasencia-, sino también todo el conjunto de municipios que hay a nuestro alrededor que van a examinarse", subrayó Pizarro.

El regidor placentino apuntó también que es "francamente difícil" abordar el asunto, no solo desde el punto de vista económico, sino también administrativo porque este tipo de servicios no están relacionados con las competencias del municipio. "Por lo tanto, con las intervenciones municipales suele haber problemas para poder dar el visto bueno a inversiones de estas características", apuntó.

Por tal motivo, Pizarro manifestó que la reunión tiene como fin llegar a un consenso entre todas las administraciones implicadas. "Creemos que los representantes de las distintas administraciones nos entienden y se trata de llegar a un acuerdo para que nosotros no tengamos esa gran responsabilidad, no solo económica, también administrativa", recalcó.

Toda la provincia a examinarse a Cáceres

La alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, añadió que el convenio establece un ordenador por cada aspirante, conexión a internet y una serie de características propias para el centro.

Si las localidades dejan de disponer de esas aulas, "prácticamente toda la provincia debería desplazarse a Cáceres", advirtió Domingo.

Estudio de costes

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres afirmó que la institución trabajará "para apoyar, en la medida que sea posible para poder facilitar un servicio importante a muchos ciudadanos de la provincia".

Además, Morales añadió que se va a realizar un estudio pormenorizado de los costes que suponen la adaptación y digitalización de las aulas para que puedan prestar servicio de acuerdo a las novedades introducidas. "Esto supone, por una parte, que los ayuntamientos tienen que aportar el edificio, el mobiliario, y nos están pidiendo a la Diputación que solventemos las necesidades informáticas. Hay que dotar a esas aulas de equipos informáticos con una conexión a internet y esto puede tener un coste elevado", detalló.

Encuentro entre los regidores de Plasencia, Navalmoral de la Mata, Coria y Trujillo, el presidente de la Diputación de Cáceres y el subdelegado del Gobierno. / J. M.

No obstante, el dirigente provincial señaló que "tenemos que estudiar el coste" y, a través de la Subdelegación del Gobierno, "se va a solicitar la inclusión de la Institución Provincial en los Convenios que la DGT suscribe con los Ayuntamientos". "Vamos a esperar la respuesta de la Dirección General de Tráfico y ver exactamente cuántos equipos informáticos son necesarios, el coste y luego la posibilidad técnica, desde el punto de vista económico y de intervención, si es factible poder incluirnos en ese convenio".

Nuevas necesidades

Para que las aulas puedan continuar prestando servicio, deben ser acondicionadas y digitalizadas, un "procedimiento y compromiso" que figura en un convenio suscrito entre la DGT que se compromete, entre otros, a cubrir el "coste y traslado del personal examinador o apoyo técnico", y que establece que los ayuntamientos "asuman" los costes de esa digitalización y mantenimiento, concretan desde la diputación. Además,una vez firmado, el espacio debe estar acondicionado en un plazo de 12 meses.

Por último, la institución provincial indicó que en el resto del país existen ya experiencias de localidades con centros desplazados que han abordado recientemente esta cuestión, con distintas demandas de inversión, como son como Tomelloso y Puertollano en la provincia de Ciudad Real o Calatayud en la de Zaragoza.

Suscríbete para seguir leyendo