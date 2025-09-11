Tres días de luto en Talayuela por la muerte del exalcalde José Moreno

El Ayuntamiento de Talayuela ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento del exalcalde de la localidad y maestro, José Moreno Gómez, que estuvo al frente del consistorio durante 16 años bajo las siglas del PSOE (entre 1991 y 2007). Ha muerto en Madrid este jueves.

Capilla ardiente

La capilla ardiente está instalada en el salón de plenos del ayuntamiento de 16:00 a 18:00 horas para todos aquellos que deseen presentar sus respetos y acompañar a su familia y amigos y, posteriormente, continuará el velatorio en el tanatorio de la localidad.

Agradecidos

"Siempre estaremos agradecidos por el tiempo dedicado a Talayuela, por su empeño y vocación de servicio público, y el legado que dejó de sus años de Gobierno. Trabajando como vecino, maestro y alcalde por el progreso de su pueblo. Desde el corazón, queremos trasladar a su familia y allegados, las condolencias de todos los miembros de la Corporación, trabajadores municipales y pueblo de Talayuela", ha indicado el consistorio en redes sociales.

José Moreno. / E. P.

Profundo pesar

De igual forma, la Agrupación local del PSOE de Talayuela ha expresado su "profundo pesar por el fallecimiento de nuestro compañero y amigo". También el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, también ha tenido palabras de agradecimiento hacia él: "Su sencillez, su sentido común y su trabajo constante hicieron grande en Talayuela".

Cotrina y Ramos

El presidente del PSOE provincial, Álvaro Sánchez Cotrina, le ha definido como "un alcalde ejemplar, un socialista que siempre fue leal a sus ideas, a su pueblo y a su región". Otro de los socialistas de la región que han expresado sus condolencias ha sido el diputado en el Congreso, César Ramos: "Realizó una labor ejemplar para integrar a los muchos inmigrantes que llegaron a su pueblo, y lo hizo con talante y talento. Estoy muy apenado con la noticia, pero con la certeza de que la semilla que sembró seguirá creciendo y transmitiendo los valores que hoy son más necesarios que nunca".

Mejora de la vida

"José Moreno Gómez representó durante muchos años los valores de compromiso, cercanía y entrega, trabajando incansablemente por el progreso de Talayuela y por mejorar la vida de sus vecinos y vecinas. Su legado permanecerá vivo en la memoria colectiva de nuestro pueblo, en las aulas donde enseñó y en las calles y proyectos que contribuyó a levantar con su esfuerzo y dedicación", han indicado los socialistas talayuelanos en un comunicado.