Orellana y el Amazonas, protagonistas de nuevo libro de José Antonio Redondo
El historiador, docente y exalcalde de Trujillo presentará su obra en el Palacio de los Barrantes-Cervantes, de la mano de la editorial Sial Pigmalión
La ciudad trujillana acogerá este sábado, 13 de septiembre, la presentación del nuevo libro del historiador José Antonio Redondo Rodríguez, titulado ‘La odisea de Francisco Orellana en el Amazonas’. El acto tendrá lugar en el Palacio de los Barrantes-Cervantes, a las 12.30, con entrada libre.
La obra, editada por Sial Pigmalión, expone una investigación rigurosa sobre las expediciones y vivencias del explorador español en tierras americanas, ofreciendo una mirada renovada sobre el papel de Orellana en la Amazonía y subrayando su relevancia en la historia de los descubrimientos.
Redondo, exalcalde de Trujillo, es doctor en Historia Antigua por la Universidad de Extremadura e imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres.
Asimismo, es autor de diversos ensayos históricos, entre ellos, ‘República Romana versus Democracia Española. Una historia de desencuentros’, en 2024.
La presentación se enmarca en la programación cultural del palacio, que se ha consolidado como referente en la divulgación histórica y literaria de la ciudad.
