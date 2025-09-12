150 personas recorrerán mañana los castaños centenarios en Casas del Castañar

Por segundo año consecutivo, mañana 13 de septiembre, Casas del Castañar a las 9.30 horas acogerá la XVI edición de la carrera que discurre por los castaños centenarios y el robledal de la Sierra de San Bernabé.

Tan solo 150 participantes son los privilegiados que van a recorrer el trazado que discurre por los Castaños Centenarios de la citada sierra y por uno de los robledales más importantes de Europa.

El recorrido

La prueba mantiene la esencia de ediciones anteriores, con dos recorridos y distancias. Por un lado, la Crono, de 14,5 km con 700 metros de desnivel positivo para los más atrevidos y en la que también podrán participar en la modalidad de parejas-equipos, 2 personas. Y, por otro lado, la Mini Crono, de 5,5 km con 380 metros de desnivel positivo.

Además, como en ediciones anteriores también acogerá carreras infantiles, y todo ello, en una jornada en la que el pueblo entero se vuelca con este evento deportivo anual de referencia.

El alcalde de Casas del Castañar, Paco García, ha explicado que “años atrás venía siendo difícil completar la carrera, pero este año va cogiendo prestigio y se han agotado todos los dorsales”.

Miguel Madruga, coordinador técnico de la prueba ha subrayado que este año “se vuelve al recorrido al derecho porque los protagonistas siempre serán los corredores y las corredoras y son ellos quienes deciden, a través de una encuesta, en qué sentido se va a hacer el recorrido. Así pues, “casi un 60% de los participantes de esa encuesta dijeron que querían hacer el recorrido al derecho”.

"Una de las carreras más importantes de Extremadura"

Por otro lado, Fran Bonal, campeón de la edición pasada, ha comentado que “es una carrera única, luchas contra ti mismo y te autoexiges desde que comienzas hasta el final. Es una de las carreras más importantes de Extremadura”

Esta prueba está organizada por el Ayuntamiento de Casas del Castañar, será puntuable para el Circuito Diputación de Cáceres y cuenta con el apoyo de la FEXME y Dir. Gral de Deportes de la Junta de Extremadura, Diputación de Cáceres, Ayuntamiento de Plasencia y numerosos patrocinadores locales y de la zona.

Toda la información se puede consultar en la web www.cronoasperillas.es y en las redes sociales de la prueba.