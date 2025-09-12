Un recorrido estelar por Cáceres entre naturaleza, patrimonio y sabores locales

AstroCáceres regresa con una nueva edición para descubrir el cielo de la provincia a través de programa de jornadas gratuitas que combina la astronomía con propuestas en torno a la naturaleza, el patrimonio, teatralizadas, citas enfocadas a la familia o para degustar los sabores de las Denominaciones de Origen Protegida de la provincia. El evento recorrerá las catorce comarcas cacereñas del 19 de septiembre al 31 de octubre.

La programación de la cuarta edición de AstroCáceres se desarrollará los viernes, sábados o ambos días, según el fin de semana. Cada actividad tendrá un máximo de 35 plazas y una duración aproximada de dos horas y media. Las inscripciones se realizarán a través de la web astrocaceres.com, donde los usuarios podrán seleccionar la actividad deseada, para ello deberán rellenar un formulario. Se podrá reservar un máximo de cuatro plazas por jornada y se establece un límite de dos participaciones a citas.

Los miércoles, a las 20.00 horas, se abrirá el plazo de inscripciones para las actividades del fin de semana siguiente.

Destinos Starlight

La vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, destacó que el festival pasará por escenarios "únicos y extraordinarios", varios de ellos certificados como Destinos Turísticos Starlight, como el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, la comarca de Las Hurdes o Monfragüe.

En la actualidad, ya está abierto el plazo para inscribirse a la primera cita que se celebrará el 19 de septiembre en Torremocha, titulada 'Desde las atalayas al universo', que partirá desde un enclave natural en la ladera de la Sierra de Montánchez y Tamuja inmerso en una dehesa bajo el cielo estrellado. "Rodeados de asentamientos que pudieron ser vetones y datadas en la edad de Bronce recorreremos al atardecer la dehesa para descubrir sus tumbas antropomorfas y antiguas minas", describen en la web.

Municipios de la nueva edición

Las siguientes actividades se desarrollarán en: La Huetre (alquería de Casares de Hurdes), Hernán-Pérez, Membrío, Navalvillar de Ibor, Belvís de Monroy, Barrado, Cuacos de Yuste, Ceclavín, Granadilla, Brozas, Abertura, Serradilla y Abadía.

Programa de astroturismo en Cáceres / Jorge Valiente

Potencial del cielo de Cáceres

La vicepresidenta de la Diputación comentó que AstroCáceres nació con el propósito de aprovechar el "potencial" de los cielos de la provincia de Cáceres, así como destacó que las actividades, al desarrollarse en horario nocturno, contribuyen a "aumentar las pernoctaciones" . También, subrayó que el enfoque de cada una de las actividades contribuye a "conservar y preservar la mayoría de cielos estrellados de la provincia para concienciar a la ciudadanía de la necesidad de no contaminar".

Otro de los aspectos del festival es su carácter inclusivo, puesto que está dirigido a todos los públicos, incluidas personas con diversidad funcional o con dificultades como la visual. Para ello, Gutiérrez comentó que se contará con recursos adaptados como planetarios táctiles, luna 3D táctil, bóveda celeste táctil y textos en braille.