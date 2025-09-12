Cáceres forma a la población para reducir las muertes por parada cardíaca, que causan más de 30.000 fallecimientos en España

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en España. Cada año, fallecen 30.000 personas al año por parada cardiorrespiratoria en el territorio español. Con el objetivo de reducir el tiempo de respuesta ante una emergencia y aumentar las posibilidades de supervivencia, la Sociedad Extremeña de Cardiología ha firmado este viernes un convenio con la Diputación de Cáceres para impartir formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso de desfibriladores. Las acciones se llevarán a cabo en 34 municipios de la provincia.

Datos de la enfermedad cardiaca

Según explicó María Victoria Mogollón, presidenta de la Sociedad Extremeña de Cardiología, la parada cardiorrespiratoria provoca en España más de 30.000 muertes anuales en España. En Extremadura, esa cifra se estima en 600 fallecidos al año, conforme a los datos extrapolados que ofreció el cardiólogo y líder de este proyecto, José Javier Gómez.

Se calcula que aproximadamente en España se producen unas 100 paradas cardiacas por cada 100.000 habitantes, lo que supone unas 50.000 al año. De estas, 20.000 se producen en el ámbito hospitalario, pero el resto ocurren fuera del hospital. "De esas 30.000, apenas 4.000 llegan con vida al hospital", y de ellas, "dos tercios son dadas de alta con un pronóstico neurológico aceptable", explicó Gómez. "Un 8 % de las paradas cardiacas que se producen en el territorio español, salen con vida del hospital". Por ello, la rapidez es "fundamental" para poder conseguir la supervivencia, resaltó el líder de este proyecto.

La tasa de supervivencia tras una parada cardiaca es "muy baja", se estima que tan solo el 5%. Sin embargo, con una actuación temprana, el porcentaje aumentaría hasta el 30, lo que significaría a "más de 4.000 personas salvadas al año en España". Mogollón subrayó que estas cifras equivaldrían a "más de tres veces los fallecidos por accidentes de tráfico al año".

El tiempo en estas situaciones es básico, puesto que se calcula que cada minuto que pasa desde una parada cardiaca disminuye la probabilidad de supervivencia un 10%. "A veces, los servicios sanitarios no están disponibles inmediatamente, desde el primer minuto, por eso es importantísimo concienciar a la población y tener los medios para poder actuar de forma inmediata", añadió la presidenta de la Sociedad Extremeña de Cardiología.

Para mejorar la atención temprana hay dos estrategias: la disponibilidad de desfibriladores y la formación de las personas para poder actuar según la denominada cadena de supervivencia.

¿Qué es la cadena de supervivencia?

Según detalló el líder del proyecto, la cadena de supervivencia, en la que se basará la formación que se impartirá en los pueblos de Cáceres, consiste en reconocer una parada cardiorrespiratoria, alertar al servicio de emergencia antes de comenzar con la RCP, iniciar el citado procedimiento, buscar un desfibrilador y utilizarlo.

Los cursos que se impartirán en los municipios cacereños seguirán una estructura formativa. Serán dirigidos por tres instructores acreditados por la Sociedad Española de Cardiología, con una duración de cinco horas, que impartirán la parte práctica, pero también se ofrecerá una parte teórica con la entrega de un cuaderno formativo.

Desconocimiento

La supervivencia se basa en tres circunstancias: el inicio rápido de la maniobra de resucitación cardio polmunar, el uso rápido de desfibriladores y, una parte hospitalaria, el control de la temperatura corporal o la revascularización coronaria, concretó Gómez.

El director del proyecto trasladó que las bajas tasas de supervivencia se deben al desconocimiento, pero también al medio de causar más daño del que se está produciendo, así como el temor a contraer una infección por ejercer las insuflaciones.

Ejemplo

Asimismo, Gómez cito una publicación estadounidense que refleja cómo, entre los años 200 y 2020, la tasa de supervivencia en EEUU pasó del 14,7 al 18,9 %. "Parece poco, pero son muchos miles de personas", destacó. Una mejora en los datos porque se incrementó "la reanimación por transeúntes (del 55% a casi el 75%) y el uso de desfibriladores, aunque todavía bajo, (del 2% al 11%)".

Destinatarios de la formación

La Diputación de Cáceres ha destinado 57.000 euros a este convenio. El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, apuntó que el proyecto permitirá capacitar a funcionarios públicos, trabajadores de residencia de mayores, policías municipales, en definitiva, a "todos los que de alguna manera puedan actuar de primera mano usando este tipo de aparatos para evitar la muerte por una parada de corazón". La formación del proyecto va dirigida a la población no sanitaria.

Desfibriladores en la provincia

En un acuerdo del 2018, se distribuyeron más de 200 desfibriladores en la provincia por otro acuerdo entre la Sociedad Extremeña de Cardiología y la diputación. En la actualidad, Gómez concretó que la región extremeña es la segunda comunidad con más aparatos de desfibrilación por habitante, tan solo por detrás de Madrid. En 2020, el ratio era de "un desfibrilador por cada 1.102 habitantes"

La formación continuará ahora en aquellas localidades donde no se pudo completar el proyecto debido a la pandemia, así como en nuevos municipios que se contemplan en el nuevo convenio.