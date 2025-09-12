Una regata por la memoria y la esperanza: homenaje a Antonio Sánchez Ocaña

Con el objetivo de honrar la memoria de Antonio Sánchez Ocaña e impulsar la recién creada escuela de vela de Panthos tras los recientes incendios en el Valle del Ambroz, se ha organizado la I Regata Memorial Antonio Sánchez Ocaña.

El evento deportivo y conmemorativo busca rendir homenaje a una figura "clave" de la navegación en la región, al mismo tiempo que apoya la recuperación y el desarrollo de la zona que se vio afectada por el incendio en la comarca del Ambroz.

Regata

La regata, que tendrá lugar en las aguas del embalse de Gabriel y Galán, contará con dos categorías principales: barcos tipo crucero y vela ligera grande. "La prueba, que combina la emoción de la competición con el respeto por el medio ambiente y el entorno, promete ser un evento de primer nivel para los amantes de la vela y un punto de encuentro para la comunidad", destacan desde la entidad organizadora.

La cita será el domingo 14 de septiembre, a las 9.30 horas, en el Centro Internacional de Innovación Deportiva el Anillo. Desde la organización subrayan que la regata es una "oportunidad única para recordar a un gran navegante, disfrutar de la belleza del entorno y contribuir a una causa importante". "Con cada vela izada y cada metro navegado, se honrará la memoria de Antonio y se apoyará el futuro de la navegación en el Valle del Ambroz".

Asimismo, la entidad que promociona el evento recalca que la cita va "a más allá de lo puramente deportivo", puesto que, "la regata es un símbolo de esperanza y un claro ejemplo de cómo el deporte puede ser un motor de cambio positivo".

Escuela de vela de Panthos

La organización es parte de la escuela de vela de Panthos, que se ha visto "afectada" por los recientes incendios forestales y la familia Sanchez-Ocaña como principal patrocinadora. De esta manera, se busca "reconstruir y fortalecer las infraestructuras de la escuela, permitiendo que continúe su labor de formar a futuros navegantes y de fomentar el amor por el agua y la naturaleza".

Antonio Sánchez-Ocaña (ASO)

El periodista placentino Antonio Sánchez-Ocaña (ASO) falleció en 2018 a los 63 años a causa de un infarto cerca de la localidad onubense de Islantilla. Fue jefe de prensa de Ciudadanos en Extremadura y desarrolló su carrera profesional en medios como la Cadena SER Extremadura, El Periódico Extremadura (donde fue delegado en Mérida) y el Diario HOY (delegado en Plasencia) en el que pasó por las redacciones de Cáceres y su ciudad natal, medio este último que abandonó a principios del 2014.

