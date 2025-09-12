Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La plaza Mayor de Trujillo acoge un tributo a Estopa y una sesión DJ

Este sábado, con motivo del Día de las Mujeres, después de las capeas

Concierto celebrado en la plaza Mayor de Trujillo, el año pasado.

Concierto celebrado en la plaza Mayor de Trujillo, el año pasado. / El Periódico

Yolanda Jiménez

Yolanda Jiménez

La plaza Mayor de la ciudad trujillana acogerá este sábado, a partir de las once de la noche, un espectáculo musical enmarcado en el programa de las fiestas patronales y concretamente, con motivo del Día de las Mujeres. Así lo anunciaba este miércoles el Ayuntamiento de Trujillo, que no había desvelado aun los detalles. 

Concretamente, será el grupo Acho a Cacho el encargado de amenizar la velada, a través de un recorrido por las canciones más emblemáticas de Estopa, a quien rendirá tributo. 

Asimismo, después de este concierto, la música continuará con la intervención del DJ Javier Declara, que pondrá ritmo a la madrugada y completará una intensa jornada festiva en la que destacan dos festejos taurinos, a las doce y a las siete de la tarde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents