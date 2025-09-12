La plaza Mayor de Trujillo acoge un tributo a Estopa y una sesión DJ

La plaza Mayor de la ciudad trujillana acogerá este sábado, a partir de las once de la noche, un espectáculo musical enmarcado en el programa de las fiestas patronales y concretamente, con motivo del Día de las Mujeres. Así lo anunciaba este miércoles el Ayuntamiento de Trujillo, que no había desvelado aun los detalles.

Concretamente, será el grupo Acho a Cacho el encargado de amenizar la velada, a través de un recorrido por las canciones más emblemáticas de Estopa, a quien rendirá tributo.

Asimismo, después de este concierto, la música continuará con la intervención del DJ Javier Declara, que pondrá ritmo a la madrugada y completará una intensa jornada festiva en la que destacan dos festejos taurinos, a las doce y a las siete de la tarde.