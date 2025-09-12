Trujillo vuelve a suspender los fuegos artificiales de sus fiestas
Según indica el Plan INFOEX, el riesgo de incendio en el municipio es muy alto
El consistorio trujillano ha decidido cancelar los fuegos artificiales previstos para la noche de este sábado, al encontrarse el municipio en nivel de riesgo muy alto de incendios forestales, según la información emitida por el Plan INFOEX.
Inicialmente, el espectáculo pirotécnico estaba programado para el día 6, tras el canto de la Salve a la patrona, sin embargo, tuvo que aplazarse debido a que el riesgo, en ese momento, era extremo. Por ello, el ayuntamiento se valoró trasladarlo al día 13, pero, las condiciones meteorológicas vuelven a impedir su desarrollo.
De esta manera, y al igual que la semana pasada, se ha apelado a la comprensión de los vecinos, subrayando que el objetivo es proteger el entorno.
