El Ayuntamiento de Trujillo propone actividades gratuitas para menores de 2 a 14 años

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Trujillo ha preparada una semana dedicada a los más pequeños y adolescentes con talleres, juegos y cine, en el espacio municipal de La Cueva, ubicado en los bajos del consistorio.

Así, las actividades se desarrollarán desde el lunes hasta el viernes de la próxima semana, de cinco a ocho de la tarde y están dirigidas a distintas franjas de edad.

Concretamente, el programa arrancará con un taller de construcción para menores de entre dos y siete años. El martes, será el turno de los jóvenes de 8 a 14, para los que se ha previsto un Cluedo.

El miércoles, el espacio se convertirá en una sala de cine, para niños y niñas de 2 a 7 años, mientras que el jueves, la propuesta será de juegos de mesa, para los mayores.

La programación concluirá el viernes, con otra sesión de cine, esta vez dirigida a los participantes de 8 a 14 años, tal y como señala la concejalía organizadora.

Cabe destacar que para participar en las propuestas, no es necesario inscribirse previamente, basta con acudir a la hora indicada al citado espacio municipal.