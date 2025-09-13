El Ayuntamiento de Trujillo propone actividades gratuitas para menores de 2 a 14 años
Se desarrollarán de lunes a viernes, desde las cinco hasta las ocho, en el espacio municipal de La Cueva. No es necesario inscribirse previamente
La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Trujillo ha preparada una semana dedicada a los más pequeños y adolescentes con talleres, juegos y cine, en el espacio municipal de La Cueva, ubicado en los bajos del consistorio.
Así, las actividades se desarrollarán desde el lunes hasta el viernes de la próxima semana, de cinco a ocho de la tarde y están dirigidas a distintas franjas de edad.
Concretamente, el programa arrancará con un taller de construcción para menores de entre dos y siete años. El martes, será el turno de los jóvenes de 8 a 14, para los que se ha previsto un Cluedo.
El miércoles, el espacio se convertirá en una sala de cine, para niños y niñas de 2 a 7 años, mientras que el jueves, la propuesta será de juegos de mesa, para los mayores.
La programación concluirá el viernes, con otra sesión de cine, esta vez dirigida a los participantes de 8 a 14 años, tal y como señala la concejalía organizadora.
Cabe destacar que para participar en las propuestas, no es necesario inscribirse previamente, basta con acudir a la hora indicada al citado espacio municipal.
