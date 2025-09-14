Una nueva vida para el centro de salud de Aliseda

La Diputación de Cáceres va a dar una nueva vida al consultorio médico de Aliseda tras una rehabilitación estructural que va a acometer con fondos propios por valor de 160.000 euros. Las obras ya han salido a licitación y el plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 25 de septiembre. Una vez se adjudique el concurso público, la empresa que se quede con la actuación tendrá un plazo de seis meses para acometer la actuación.

Actualidad

En la actualidad, la edificación se encuentra vacía debido a los problemas de cimentación que tiene; contando con un uso de almacén en la planta baja y un centro de salud en la alta. Se utiliza puntualmente la de abajo para guardar enseres consistoriales. El inmueble se encuentra cerrado al público debido a los problemas derivados del suelo, que han provocado movimientos en la cimentación del edificio, fundamentalmente en la fachada que abre a la calle Miguel Hernández.

La alcaldesa de Aliseda, Raquel Liberal, en la reunión con Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres. / Diputación de Cáceres

Situación

Debido a la situación descrita, el proyecto contempla la actuación en la cimentación del edificio, con la ejecución de una nueva para darle estabilidad al mismo. El plan se centra únicamente en este proyecto. No se pretende ningún cambio de uso e intervención enterior más que las estrictamente necesarias para la modificación de cimentación y reparación de las grietas de la fachada.

Planteado hace años

Este asunto fue uno de los que planteó la alcaldesa de la localidad, Raquel Liberal, al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en la reunión celebrada en febrero del año 2024. Apuntaba entonces que la instalación municipal «tiene cierta antigüedad y han surgido grietas», hendiduras que «vienen de años anteriores y se han agravado por las lluvias que hemos tenido este invierno». «Hay problemas con las aguas subterráneas y han producido que uno de los pies de la estructura no esté calzado», por lo cual, «hay que hacer obras para calzar esa estructura», enfatizó la regidora local.

Posible colapso

La situación llegó a tal extremo que llegaron a plantearse el colapso de la estructura: «Estamos buscando soluciones. Además de arreglar el propio inmueble, podríamos preparar otras instalaciones para no tener que prescindir del servicio médico municipal», concluyó la regidora.

Variante de Malpartida

Otra obra que se está acometiendo en la zona, y que van a beneficiar a la localidad de Aliseda, es la variante de Malpartida. Es uno de los más importantes del área metropolitana de la capital provincial y prevé finalizar sus obras durante el verano del año 2026 debido al retraso sufrido por hallazgos arqueológicos que se han tenido que investigar durante el transcurso de la construcción. Cuenta con un presupuesto de 49,98 millones de euros y se espera que alivie el paso de hasta 10.000 vehículos por el pueblo cada día. Esto provocará que la población de Aliseda tarde unos diez minutos menos en llegar a la capital provincial. Entre los objetivos principales de la nueva vía está la mejora en la seguridad de los usuarios, la reducción del tráfico pesado de largo recorrido en la zona y la disminución de ruidos y contaminación atmosférica.