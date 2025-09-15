El arte de los niños se sube a lomos del Verraco vetón de Segura de Toro

Segura de Toro celebró el pasado 23 de agosto una nueva edición, y ya van 23, de un acto que se ha convertido en tradición local: una jornada dedicada a la poesía y el arte infantil en torno al Verraco vetón. Unos 29 niños participaron este año con sus poemas y dibujos, que leyeron y colgaron sobre los lomos de la estatua, emblema del pueblo.

El evento, organizado por la asociación cultural Amigos de la Estatua de Gabriel y Galán, es una forma de dar visibilidad a los niños que durante todo el año estudian en «nuestras escuelas», así como para fomentar la poesía entre los más pequeños, explicó Matías Simón, presidente de la agrupación.

Para Simón, lo que ocurre ese día en la plaza de Segura de Toro es un "hecho mágico". Además de las lecturas infantiles y la colocación de los poemas la figura del verraco, que data del 600 a. C. , la jornada se convierte en una celebración donde se disfruta de una comida popular. "Un día de convivencia en torno a nuestros niños", describió.

"No hay cosa más bella que ver a un abuelo escuchar a su nieto leer un poema. Es una auténtica maravilla", expresó el presidente de la asociación cultural. "En estos tiempos tan convulsos que vivimos, lo que te puede salvar de todo es leer porque es más importante un poema que todo un ejército".

Exposición fotográfica

Junto a los trabajos de los niños se expuso también una muestra fotográfica con imágenes antiguas, vinculadas con la naturaleza y personas relacionadas con el pueblo. Entre ellas, se encontraban instantáneas del padre de Matías Simón, con el mismo nombre, entonces alcalde en 1975, acompañado por el tío Pepe y albañiles junto al monumento; una foto de la estatua tomada en 1968 y ejemplares de castaños, entre otras.

Origen de la cita

Simón cuenta que esta cita surge como un homenaje a sus padres, ambos profesores, de hecho su madre impartió clase en las escuelas de Segura de Toro.

Símbolo local

Según recoge la web del Ayuntamiento de Segura de Toro, el toro o Verraco vetón, una figura construida en material granítico que preside la plaza local, se trata de uno de los "más grandes de la península ibérica", con unos dos metros de largo. Este verraco da nombre al pueblo siendo su símbolo más preciado.

La página de Extremadura Turismo Rural de Redex señala que no existe un acuerdo en cuanto a uso y significado dado a los verracos, señalando funciones de delimitación territorial, de culto a la fertilidad o carácter protector, entes, de ganados, territorio y comunidades humanas.