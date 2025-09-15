Peraleda de San Román, escenario de poesía extremeña

Peraleda de San Román acogerá el próximo 20 de septiembre un recital de poesía en el que los versos protagonistas serán de autoras extremeñas, interpretados por mujeres vinculadas a la localidad. En esta cita, dos jóvenes de 14 y 17 años, junto a una participante adulta, recitarán obras de Pureza Canelo, Irene Sánchez Carrión y María José Flores.

El acto se celebrará en el centro social integrado a partir de las 12.30 horas, y comenzará con la presentación de Julia Sánchez, impulsora de la iniciativa, que ha sido organizada por el ayuntamiento local. Durante el evento, Sánchez ofrecerá un maridaje de la uva con cada poema que se recite. Además, la jornada contará con la música de guitarra de Gregorio de la Llave, que pondrá el acompañamiento musical.

Regalo

Los asistentes podrán llevarse un libro de alguna de las tres autoras del festival, un obsequio de la editorial que publica sus obras.

El objetivo del recital es acercar la poesía y dar a conocer "nuestro pueblo, porque es muy bonito", expresó la organizadora de la cita. Para ello, eligieron el sábado 20 de septiembre, coincidiendo con una de las fechas de la fiesta del Cristo, donde hay más presencia de vecinos y visitantes en la localidad cacereña.

Localidad "llena de poesía"

Este no es el único encuentro relacionado con la poesía que ha vivido Peraleda de San Román este verano. En agosto, durante la semana cultural, los niños del pueblo escribieron y recitaron sus propios poemas en la plaza, que estuvo "completamente llena". "A la gente de Peraleda le gusta la poesía, y los niños participan y están muy comprometidos", añadió la promotora de la cita.

Por ello, Sánchez espera que este recital de septiembre no sea un hecho aislado, sino "el primero de muchos»", y que en esta edición acuda público de otras localidades.

Un evento pensado para que "la poesía llegue a todos los rincones" y para que Peraleda de San Román sea reconocido como un municipio que apuesta por la cultura, y que, en palabras de su impulsora, es "un pueblo lleno de poesía".