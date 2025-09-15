De 'El tío tusa' a 'Alcántara': las revistas más históricas de Cáceres se exponen en el Edificio Pintores

El Servicio de Archivo y Biblioteca de la Diputación de Cáceres lanza una nueva entrega de la serie 'Hablan nuestros documentos' bajo el título 'Pasando revista', una propuesta que pone a disposición de la ciudadanía materiales históricos. En esta ocasión, la muestra está dedicada a las revistas de creación de la capital provincial, y en ella se encuentran publicaciónes periódicas. La más antigua es 'La avispa', de 1882, y llega hasta 'Solar', de 1999. Se puede visitar en el Edificio Pintores 10 hasta finales del mes de octubre.

Iniciativas

Los títulos que se exponen se caracterizan por ser iniciativas impulsadas, en la mayor parte de ocasiones, por grupos de jóvenes escritores, con entusiasmo inicial pero corta duración debido a problemas económicos, falta de apoyo institucional y desinterés progresivo. Pese a su fragilidad y discontinuidad, constituyen un patrimonio cultural significativo, ya que documentan la evolución del pensamiento, la creación literaria y la vida intelectual cacereña a lo largo de un siglo.

'El acantilado'. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Referencias

En las vitrinas hay referencias a los últimos años del siglo XIX. Aparecen revistas satíricas como 'La avispa', 'El gazpacho' y 'El tío tusa', que están centradas en el humor y la crítica social. A finales de siglo, la 'Revista de Extremadura' combina historia y literatura, logrando gran proyección nacional e internacional.

Más épocas

De 1900 a 1936: surgen publicaciones breves como 'Aurora de la juventud', 'Alma extremeña' o 'Extremadura literaria', casi siempre ligadas a círculos juveniles. La mayoría tuvo corta vida, salvo 'Cristal' (1935-1936), que destacó por su calidad hasta que la Guerra Civil interrumpió su desarrollo.

Franquismo

Posguerra y franquismo (1936-1975): tras años de silencio editorial, nace 'Alcántara' (1945), la revista más influyente, respaldada por la Diputación Provincial. Fue motor cultural y tuvo varias etapas. Junto a ella aparecieron intentos más modernos y poéticos como 'Arcilla y pájaro' (1953) y 'Anaconda' (1954), que introdujeron voces nuevas y conexiones internacionales, aunque desaparecieron pronto.

Transición

Transición y democracia (1975-1999): con la llegada de la Universidad y el fin de la dictadura, surge una nueva generación de publicaciones: 'Residencia' (1978), 'El Gayinero' (1979-1980), 'Alfares' (1984-1989), 'Gálibo' (1983-1986) y 'Qazris' (1991-2008), entre otras. Se diversifican los formatos, desde revistas universitarias y culturales hasta fanzines y proyectos independientes vinculados a bares, asociaciones o colectivos juveniles. Destaca la figura de Julián Rodríguez, que impulsó y diseñó numerosas publicaciones con un marcado cuidado estético (Bulevar, Sub Rosa, La ronda de noche, Solar).

'La ronda de noche'. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Revista 'Alcántara'

Destaca principalmente la revista 'Alcántara'. Es un espacio para la creación literaria y la investigación cultural e histórica. Tuvo y tiene una gran influencia en la vida intelectual extremeña durante décadas. Pasó de ser una revista puramente literaria a adoptar también enfoques sociales y académicos. Nació en 1945, impulsada por Tomás Martín Gil, José Canal Rosado y Jesús Delgado Valhondo. Surgió como publicación literaria independiente, pero su publicación fue asumida por la Diputación Provincial de Cáceres, lo que aseguró su continuidad. Se convirtió en la revista cultural más representativa de Cáceres.