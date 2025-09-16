Un accidente de tráfico en el camino de la presa de Valdeobispo obliga a los bomberos a excarcelar a un herido

Dos personas resultaron heridas en la tarde de este lunes tras un accidente de tráfico por salida de vía en la carretera vecinal que llega hasta la presa de Valdeobispo. El Centro de Emergencias 112 recibió el aviso del accidente minutos antes de las 20.00 horas, avisando de que uno de los dos ocupantes había quedado atrapado en el interior del vehículo.

Rápidamente, se desplazaron varios recursos como una dotación del Parque de Bomberos del Sepei de Plasencia, patrullas de la Guardia Civil y ambulancias del PAC (Punto de Atención Continuada) de Montehermoso y de Plasencia, que se encargaron del traslado de los heridos.

Se trataba de un varón de 26 años que presentaba politraumas y estaba en estado grave. También había una mujer de 37 años en estado menos grave que sufrió policontusiones. Fueron trasladados al hospital Virgen del Puerto de Plasencia.